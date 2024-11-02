Минздрав Турции опроверг сообщения о массовых заражениях россиян в Анталье

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Минздрав Турции опроверг сведения СМИ и Telegram-каналов о якобы массовых заражениях вирусной инфекций у российских туристов в Анталье. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в беседе с РИА Новости.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в курортном городе Белек зафиксирована вспышка заболеваемости неизвестным «мощным вирусом». По его сведениям, часть российских туристов якобы заболевает после возвращения домой, а часть вирус настигает в отеле или самолёте.
При этом в Минздраве Турции отметили, что жалоб россиян на неизвестный вирус с Белеке не поступило. Муниципалитет провинции Анталья свяжется с отелями для выяснения ситуации. Однако негативной ситуации, о которой так активно сейчас говорят, нет.
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Анастасия Чинкова