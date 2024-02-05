Житель Каширы добрался до мыса Игольный в Африке

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Путешественник из Каширы завершил африканский этап, добравшись до самой южной точки континента. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Знаменитая «Буханка», на которой путешествует кругосветчик из Каширы Александр Холодный, доехала до самой южной точки Африки. Это мыс Игольный — место, где соединяются два океана, Индийский и Атлантический.
Стоит отметить, что за кругосветным путешествием жителя Подмосковья активно следят и транслируют его новые успехи российские и зарубежные СМИ.
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«Здесь Буханка уже была в моей первой кругосветке, когда приехала сюда с запада. Тогда еще можно было подъехать к памятному камню. Теперь, прибыв с востока, я замкнул маршрут по Африке. Мы посетим мыс Доброй Надежды и отправим машину в Южную Америку. Ну а Африку я ещё обязательно посещу. Уж очень она интересная», — поделился Александр Морозов.
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Мира Полтева