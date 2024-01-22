Талисман из Каширы во время кругосветного путешествия достиг Лимпопо

Фото: Саша Холодный
Талисман из Каширы вместе c участниками кругосветного путешествия «На Буханке вокруг света», добрался до Лимпопо. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Нашему известному земляку Саше Холодному, путешествующему вокруг света на автомобиле советского автопрома «Буханке», всё нипочём. Когда он стартовал из Каширы, сотрудники местного краеведческого музея передали ему на удачу талисман – Каширского котика. Сейчас вместе с путешественниками он находится в Африке и уже добрался до реки Лимпопо», – говорится в сообщении.После окончания путешествия талисман займёт свое место в краеведческом музее Каширы.
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Лора Луганская