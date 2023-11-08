В Музее-лаборатории «Шёлковая фабрика» в Коломне завершилась мастерская «Из тряпья золото»

Фото: Радио 1
5-7 ноября 2023 года в Музее-лаборатории «Шёлковая фабрика» в Коломне состоялась мастерская «Из тряпья золото», в которой приняли участие 13 художников, ремесленников и дизайнеров.
Основной задачей мастерской является создание новых творческих продуктов на основе шёлкового наследия Коломны. Работы участников будут представлены на итоговой выставке.
Фото: Радио 1
Мастерская «Из тряпья золото» посвящена творческой доработке и переработке продукта, повышающей его актуальность, внедрению инновационных материалов и технологий, сочетанию приёмов и техник, интерпретирующих традиции коломенского ткачества.
По ее словам, проведение подобных мастерских помогает собрать команду и круг экспертов для дальнейшей работы музея-лаборатории.
Проект «Из тряпья золото» реализуется Коломенским центром познавательного туризма «Коломенский Посад» — победителем конкурса «Креативный музей» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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«Мы завершили серию мастерских, их было 10. Весной этого года мы провели опен-колл, конкурс среди художников, дизайнеров, ремесленников и технологов, современных ребят, которые интересуются дизайном и актуальными темами. Мы им предложили разобраться в теме шелкоткачества, потому что сами сейчас активно изучаем индустриальное наследие Коломны», - рассказала Екатерина Ойнас арт-директор Коломенского центра познавательного туризма «Коломенский Посад».Фото: Радио 1
Мастерская «Из тряпья золото» посвящена творческой доработке и переработке продукта, повышающей его актуальность, внедрению инновационных материалов и технологий, сочетанию приёмов и техник, интерпретирующих традиции коломенского ткачества.
«Мы выяснили, что в конце 18 в начале 19 века в Коломне существовало пять шелковых фабрик. Это достаточно удивительное явление, но просуществовало оно не очень долго. Сейчас самое время его восстановить, для этого мы открыли новое пространство - музей-лаборатория «Шелковая фабрика» и осталось собрать сообщество профессионалов, которые смогут создавать новые произведения», - отметила Екатерина.Фото: Радио 1
По ее словам, проведение подобных мастерских помогает собрать команду и круг экспертов для дальнейшей работы музея-лаборатории.
«На каждую из мастерских приезжало по 10 представителей из разных регионов России. Для нас это хорошая возможность найти творческих партнеров, не ограничиваясь собственной территорией, а расширяя ее», - подчеркнула Екатерина Ойнас.Фото: Радио 1
Проект «Из тряпья золото» реализуется Коломенским центром познавательного туризма «Коломенский Посад» — победителем конкурса «Креативный музей» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова