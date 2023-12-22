Актриса Дмитриева со студентами МХАТа показали сказку детям из онкодиспансера

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Актриса театра и кино Евгения Дмитриева и студенты школы-студии МХАТ устроили предновогодний праздник для пациентов детского отделения Московского областного онкологического диспансера. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы впервые приехали к детям в онкодиспансер в качестве волонтёров. Хотя сейчас идёт сессия, мы за две репетиции собрали читку-игру «12 месяцев». Очень рады, что дети были вовлечены в наше мероприятие, несмотря на тяжесть болезни», – рассказала Дмитриева.В детском отделении онкодиспансера – 60 коек и девять коек дневного стационара. Там лечатся пациенты с рождения до 18 лет с возможностью продолжения лечения до 21 года. Им проводят специальное лечение – как хирургическое, та и лекарственное, в том числе химиотерапию и лучевую терапию.
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Лора Луганская