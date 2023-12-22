250 тысяч жителей Московской области прошли онкоскрининг полости рта

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Подмосковье почти 250 тыс. жителей прошли онкоскрининг полости рта. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Люминесцентную стоматоскопию в Подмосковье желающие могут пройти в рамках проекта «Стоматология: перезагрузка».
Стоит отметить, что пройти данную процедуру пациенты могут на приеме у лечащего врача-стоматолога абсолютно бесплатно.
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«Качественная диагностика позволяет вовремя обнаружить развитие опасных патологий, в том числе новообразований, а значит начать своевременное лечение. В регионе с начала года скрининг на рак полости рта прошли уже более 245 тыс. человек. При этом у 558 пациентов было обнаружено онкологическое заболевание полости рта, из них у 202 на ранней стадии. Все пациенты были направлены на лечение», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева