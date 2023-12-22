Педиатр Жильцов рассказал, как правильно гулять с детьми во время болезни

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Педиатр НИКИ детства Антон Жильцов рассказал как гулять с болеющим ребенком зимой. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметил, что в первую очередь нужно оценить общее состояние и самочувствие ребенка , а также обязательно проконсультироваться с педиатром.
Кроме этого, он добавил, что не стоит находиться с болеющим ребенком на улице более 30 минут, так как это может стать причиной повторного заболевания.
Стоит отметить, что первые прогулки после болезни должна длиться в среднем 15-20 минут и стоит убрать на это время подвижные игры, заменив их познавательными прогулками в парке.
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«Абсолютно точно нельзя гулять в остром периоде заболевания, когда у ребенка высокая температура, озноб, тошнота, рвота, жидкий стул или слабость. Такая прогулка не принесет облегчения, а наоборот усугубит состояние. В таких ситуациях рекомендуется постельный режим, покой, частое проветривание помещения и увлажнение воздуха. Прогулка на морозе противопоказана и при синдроме бронхиальной обструкции – она только усилит кашель», — поделился педиатр Антон Жильцов.
Стоит отметить, что первые прогулки после болезни должна длиться в среднем 15-20 минут и стоит убрать на это время подвижные игры, заменив их познавательными прогулками в парке.
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Мира Полтева