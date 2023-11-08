Биофизик Тагандурдыева заявила о новом методе восстановления нерва

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Сотрудница Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Нурджемал Тагандурдыева заявила, что перебитый или разорванный нерв можно восстановить с помощью трансплантатов.
«Применение трубок предполагает восстановление целостности нерва через соединения концов трубки с их концами. Модель исследования была такой. Мы «перерезали» седалищный нерв лабораторных животных, создавали определенный дефект, замещали его трубчатым имплантатом с наполнителями. Лабораторные животные теряли двигательную активность, которая со временем восстанавливалась», – пояснила в беседе с Газета.ру Тагандурдыева.
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