Daily Mail: Учёные выяснили, что приём некоторых витаминов может вызвать рак

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Американские учёные из университета Тафтса выяснили, что приём высоких доз добавок кальция удваивает риск летального исхода при онкологических заболеваниях. Кроме того, их коллеги из университета Цинхуа обнаружили, что бета-каротин повышает вероятность возникновения рака лёгких, пишет Daily Mail.
Принято считать, что бета-каротин положительно влияет на работу мозга, улучшает память и внимание. Однако в результате проведения исследователями анализа 18 научных работ на соответствующую тему, оказалось, что эта пищевая добавка примерно на 16% повышает риск онкологических заболеваний лёгких у курильщиков.
Их коллеги из университета Тафтса в США также изучили связь между увеличением вероятности появления различных видов рака и употреблением пищевых добавок. По словам учёных, приём более 1000 мг добавок кальция ежедневно в два раза увеличивает риск летального исхода при любом типе онкологии.
Профессор диетологии Майк Лин пояснил, что организм человека не способен перерабатывать избыточное количество витаминов.
Потребность организма в различных витаминах может обеспечить сбалансированный рацион, а пищевые добавки не стоит употреблять без назначения врача, заключил Майк Лин.
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Их коллеги из университета Тафтса в США также изучили связь между увеличением вероятности появления различных видов рака и употреблением пищевых добавок. По словам учёных, приём более 1000 мг добавок кальция ежедневно в два раза увеличивает риск летального исхода при любом типе онкологии.
«Люди эволюционировали, потребляя очень ограниченное количества витаминов из пищи», — отметил специалист.
Потребность организма в различных витаминах может обеспечить сбалансированный рацион, а пищевые добавки не стоит употреблять без назначения врача, заключил Майк Лин.
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Диана Аванесян