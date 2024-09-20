Биогеронтолог Москалев назвал методы победить старость

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Директор научно-исследовательского института биологии старения Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского Алексей Москалев заявил, что для того, чтобы победить старение, необходимо понять его механизмы.
Также он отметил, что медицине необходимо понять источники распространённых тяжёлых заболеваний пожилых людей.
Он добавил, что уже сегодня многие стартап занимаются проблемами старения не для того, чтобы побороть его, а для поиска лечения сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.
Ранее ведущий специалист по геронтологии и гериатрии Юрий Конев заявил, что человеку после 75 лет не следует водить автомобиль.
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«Сейчас на Земле больше пожилых людей, чем за всю историю. Люди в возрасте страдают сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, метаболическими расстройствами, болезнью Альцгеймера. Мы можем дать им шанс, устранив причины этих болезней. Речь не о продлении жизни, а о том, чтобы понять причины заболеваний, которые инвалидизируют людей, базовые механизмы старения, и тогда мы сможем предотвратить хронические недуги», — пояснил в беседе с Газета.ру Москалев.
Он добавил, что уже сегодня многие стартап занимаются проблемами старения не для того, чтобы побороть его, а для поиска лечения сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.
Ранее ведущий специалист по геронтологии и гериатрии Юрий Конев заявил, что человеку после 75 лет не следует водить автомобиль.
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Мелисса Тимофеева