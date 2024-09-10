Геронтолог Конев заявил об интересном факторе развития опухолей

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Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог Юрий Конев заявил, что, чем старше человек, тем у него более высокий шанс развития онкологического заболевания.
«Закономерность прямая — чем старше человек становится, тем выше у него риск онкологических заболеваний. Накапливаются генетические мутации, уменьшается обмен веществ, снижается активность иммунной системы. Раковые заболевания успешно лечатся только на ранних стадиях. А если онкология у человека обнаруживается на поздних стадиях развития, то вероятность выздоровления становится ниже. Возраст является фактором риска развития опухолей», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Конев.
А дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Мария Додина рассказала о самых распространённых ошибках женщин при уходе за лицом. Так, по её словам, неверно не смывать макияж перед сном, использование активных средств без базовых, отсутствие увлажняющих солнцезащитных средств.
«Еще одной распространенной ошибкой ухода за кожей является её избыточное очищение. Злоупотребление очищающими средствами может стать причиной повышенной чувствительности кожи и нарушению её барьерных функций. Эксфолиантами можно пользоваться не чаще двух раз в неделю, возможно, они вовсе будут не нужны, если в домашнем уходе есть активные компоненты», — добавила в беседе с «Известиями» врач.
Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов заявлял, что черешня и вишня являются очень полезными для людей с атеросклерозом и малокровием.
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