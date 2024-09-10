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Геронтолог Конев заявил об интересном факторе развития опухолей

Геронтолог Конев: Возраст – один из факторов развития опухолей
10 сентября 2024, 19:34
Фото: iStock/Artur Wnorowski PhD

Фото: iStock/Artur Wnorowski PhD

Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог Юрий Конев заявил, что, чем старше человек, тем у него более высокий шанс развития онкологического заболевания.
«Закономерность прямая — чем старше человек становится, тем выше у него риск онкологических заболеваний. Накапливаются генетические мутации, уменьшается обмен веществ, снижается активность иммунной системы. Раковые заболевания успешно лечатся только на ранних стадиях. А если онкология у человека обнаруживается на поздних стадиях развития, то вероятность выздоровления становится ниже. Возраст является фактором риска развития опухолей», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Конев.

А дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Мария Додина рассказала о самых распространённых ошибках женщин при уходе за лицом. Так, по её словам, неверно не смывать макияж перед сном, использование активных средств без базовых, отсутствие увлажняющих солнцезащитных средств.



«Еще одной распространенной ошибкой ухода за кожей является её избыточное очищение. Злоупотребление очищающими средствами может стать причиной повышенной чувствительности кожи и нарушению её барьерных функций. Эксфолиантами можно пользоваться не чаще двух раз в неделю, возможно, они вовсе будут не нужны, если в домашнем уходе есть активные компоненты», — добавила в беседе с «Известиями» врач.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов заявлял, что черешня и вишня являются очень полезными для людей с атеросклерозом и малокровием.

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#онкология
#врач
#возраст
#человек
#заболевания
«Дискомфорт и раздражение»: Диетолог рассказала, кому опасно употреблять лук
Диетолог Дианова: лук может вызывать дискомфорт за счет содержащихся сахаров
10 сентября 2024, 17:46

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

9 сентября в России отмечался день лука. В Древней Руси крестьяне в этот день украшали свои дома луковыми косами и венками, а ещё устраивали праздник и народные гулянья. Всем известно, что лук полезен для здоровья, так как обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами.
Исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» отметила, что лук полезен за счет сернистых соединений, которые содержит в своем составе. Также лук необходим для красоты.

«Это растительный продукт, поэтому он обязательно должен быть в нашем рационе. К тому же он недорогой. В ковидные времена многие люди ели в сыром виде лук и не болели. В нем есть витамин С, антиоксиданты и инулин», — рассказала диетолог.

Лук, по словам психолога пищевого поведения, можно добавлять во все овощные супы и рагу. Также его можно употреблять в свежем виде, вымочив в воде, чтобы ушла сильная горечь.

Но все не так однозначно, потому Нурия Дианова указала на некоторые нюансы и противопоказания.

«Лук может вызывать дискомфорт у людей с очень высоким уровнем тревоги, у пациентов с синдромом раздраженного кишечника. Там есть компоненты, которые могут вызывать этот самый дискомфорт, в том числе за счет содержащихся видов сахаров», — объяснила специалист.

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#питание
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Главный диетолог Московской области сообщила о последствиях «синдрома мегаполиса»
10 сентября 2024, 15:52

Фото: istockphoto / MR1805

Жизнь в городах привлекает комфортом и множеством возможностей, но также сопряжена с недостатками: загрязнением воздуха, нервным напряжением и нерациональным питанием. Хотя многие предпочитают домашнюю кухню и здоровое питание, молодежь часто выбирает фаст-фуд, не желая тратить время на приготовление пищи. Это может привести к проблемам с пищеварением и ожирению.

«Нутриентами называют питательные и биологически активные вещества, содержащиеся в пище. Для жителей городов характерен «синдром мегаполиса» – феномен их дефицита и одновременного накопления в организме вредных для здоровья веществ. Например, при низком уровне кальция повышается усвоение свинца, при нехватке цинка – накопление кадмия. Эти тяжелые металлы токсичны для человека, повреждают органы и системы», – рассказала главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина.

Дефицит таких элементов, как хром, селен, фосфор и йод, может негативно сказаться на продолжительности жизни. Врач рекомендует компенсировать последствия городской жизни путем употребления витаминов, микроэлементов и полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. Лучше всего получать эти вещества из сбалансированного питания, хотя витаминные комплексы тоже могут быть полезны.

Важно сократить потребление простых сахаров и насыщенных жиров. Простые сахара содержатся в обычном сахаре, крахмале и фруктах, поэтому, несмотря на их пользу, их потребление также нужно контролировать, ведь из-за большого количества сахара они также способствуют ожирению. Насыщенные жиры содержатся в продуктах животного происхождения, таких как сало, колбасы и жирное мясо. Эти продукты следует ограничить в рационе.

Полноценное питание невозможно без пищевых волокон, которые содержатся в овощах, фруктах, злаках и кисломолочных продуктах. Полезны пряные травы и зелень, а также сушеные специи, такие как куркума и корица, которые помогают справляться со стрессом. Чай с валерианой или пустырником также способствует расслаблению и улучшению самочувствия.

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#врач
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#здоровье
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#московская область
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2 тысячи детей получили консультацию в клинико-диагностическом Центре имени Л.М. Рошаля
10 сентября 2024, 14:53

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

С конца августа врачи детского клинико-диагностического центра имени Л.М Рошаля принимают детей. Консультации доступны для жителей региона и всей России, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«С момента открытия консультацию врачей нашего центра получили уже более 2 тысяч маленьких пациентов. Здесь доступны как очные приемы специалистов, так и телемедицинские консультации. Прием ведут узкопрофильные специалисты, в том числе аллерголог, невролог, кардиолог», — сказала главный врач Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
Детский клинический центр является флагманским проектом в сфере здравоохранения Московской области и координирует работу всех детских учреждений региона. В нём работают специалисты из разных регионов страны, являющиеся лидерами в педиатрии, хирургии, реабилитации и диагностике. В этом центре ежегодно стационарное лечение будут проходить около 15 тысяч юных пациентов, а амбулаторное лечение — более 150 тысяч пациентов.

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#врач
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#рошаль
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#московская область
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Истринские хирурги вернули мотоциклисту почти оторванную руку
10 сентября 2024, 14:52

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Истринской больницы восстановили почти оторванную руку мотоциклиста. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 29-летний мужчина с частичной ампутацией руки. Травму он получил после столкновения его мотоцикла с автомобилем. Рука держалась только на мягких тканях.
«Был риск потери руки, но нам удалось её спасти. Мы провели хирургическую обработку, зафиксировали конечность в правильном положении. Затем выполнили остеосинтез аппаратом Илизарова», – рассказал заведующий травматологическим отделением Роберт Миллер.
Пациент провёл в отделении полтора месяца. Сейчас он выписан, находится под наблюдением травматолога и проходит реабилитацию у невролога. Байкер также занимается лечебной физкультурой для восстановления функций руки.

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В Москве за неделю выявлено 5769 новых случаев COVID-19, умерли восемь человек
10 сентября 2024, 14:27

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

В Москве за неделю со 2 по 8 сентября выявлено 5 769 новых случаев заболевания коронавирусом. Восемь человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались.
Такие данные приводятся в еженедельной сводке федерального штаба по коронавирусу. Госпитализированы в медицинские учреждения за неделю 281 человек. 5 057 человек, у которых ранее был подтверждён коронавирус, выздоровели.

На прошлой неделе число вновь заболевших составляло 5 500 человек. Таким образом, количество выявленных новых случаев заболевания COVID-19 в столице за неделю увеличилось на 719 человек, или на 14,2%. Москва лидирует по стране по показателям смертности от коронавируса. В России за неделю госпитализированы 3 166 человек. Это на 7% больше, чем неделей ранее.

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#москва
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#человек
#коронавирус
#заболевания
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Пострадавшего от атаки БПЛА в Раменском перевезли в клинику Склифосовского
10 сентября 2024, 13:34

Фото: пресс-служба правительства МО

Мужчину, получившего черепно-мозговую травму в результате атаки украинских беспилотников на Подмосковье, перевели из Раменской больницы в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, пострадавшего навестил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«25-летний Николай поступил с черепно-мозговой травмой и гематомами в состоянии средней степени тяжести. Его зацепило взрывной волной на улице. Пациента вертолётом транспортировали в Москву, в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. С близкими и родными Николая мы на связи», — написал глава региона в своём Telegram-канале.
В Раменскую больницу также госпитализировали ещё одного пострадавшего: у него сотрясение мозга, множественные раны и перелом стопы. Врачи оценивают состояние этого пациента как тяжёлое. Кроме того, в Раменской больнице оказали помощь двум пострадавшим с более лёгкими травмами и отпустили их домой.

Четыре пострадавших госпитализированы в Жуковском: мужчины 33 и 65 лет и женщина 31 года с отравлением продуктами горения, а также женщина 52 лет с переломом стопы.

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Биолог Лялина назвала неожиданную пользу свекольника
Биолог Лялина заявила о пользе свекольника для печени и ЖКТ
09 сентября 2024, 22:30

Фото: iStock/Maria_Lapina

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина заявила, что свекольник полезен для печени, ЖКТ.
Также блюдо полезно для нервной системы.

«Основа свекольника — свекла. Она богата фтором, фосфором, магнием, марганцем, цинком, медью, калием, железом, йодом, витаминами группы В. Поэтому она помогает при болезнях гормональной и сердечно-сосудистой систем, а также при нарушении обмена веществ. Препятствует анемии», — добаивла в беседе с NEWS.ru Лялина.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов заявил, что черешня и вишня являются очень полезными для людей с атеросклерозом и малокровием.

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#ягоды
#диетолог
#питание
#здоровье
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Перечислены ягоды, которые спасут от замерзания руки
Биолог Наполов: Черешня и Вишня укрепляют сосуды и помогают рукам не замерзать
09 сентября 2024, 22:17

Фото: iStock/Anna Pustynnikova

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов заявил, что черешня и вишня являются очень полезными для людей с атеросклерозом и малокровием.
Он пояснил, что последнее ведёт к тому, что у человека часто мёрзнут руки. Соответственно, для борьбы с проблемами с капиллярами помогают вишня и черешня.

«Зимой у многих людей начинают мерзнуть руки без перчаток, даже при низких положительных температурах. Это говорит о проблеме с капиллярами. Употребление черешни, вишни очень хорошо укрепляет капилляры и снимает эту проблему», — пояснил в беседе с NEWS.ru Наполов.

Также эти ягоды полезны людям, страдающим от гипертонии.

Ранее доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров заявлял, что употреблять пельмени можно 1-2 раза в неделю.

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#ягоды
#диетолог
#здоровье
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Названа неожиданная опасность популярного препарата для похудения
Врач Шуров: Препарат на основе семаглутида может грозить депрессией
09 сентября 2024, 22:05

Фото: iStock/fizkes

Врач-нарколог и психиатр Василий Шуров заявил, что популярный у звезд препарат для похудения на основе семаглутида может вызвать такие негативные последствия, как тревогу и депрессию.
«Препарат для похудения на основе семаглутида вызывает паралич пищеварительной системы. Еда стоит очень долго, даётся чувство насыщения, постоянная тошнота. Помимо этого, препарат дает лишь временный эффект — человек худеет до тех пор, пока его колит. В первую очередь уходят мышцы, буквально обвисает кожа. Со стороны психики появляется тревога и депрессия», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шуров.

Ранее эксперт аналитического центра университета «Синергия», главный врач сети клиник Ольга Рублева заявила, что новой волны эпидемии коронавируса помогут избежать вакцинация и классические меры предосторожности.

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