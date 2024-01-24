Биотехнолог Золотарева: Губки для посуды могут вызывать сепсис

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«У человека клебсиеллы чаще являются возбудителями заболеваний дыхательных путей. Также они могут быть причиной поражения слизистой оболочки век и мочеполовых органов, мозговой оболочки, суставов, вызвать перитонит, сепсис, острые кишечные инфекции у взрослых и детей, быть причиной гнойных послеоперационных осложнений. Клебсиеллы опасны не только тем, какие болезни они могут провоцировать, но и развитием у них устойчивости к антибиотикам», — ответила в беседе с Газета.ру Золотарева.
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