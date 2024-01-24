Онколог высказалась о связи микроволновок с раком

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«Микроволновки нагревают еду с помощью излучения, и именно этот факт порождает слухи об их вреде уже несколько десятков лет. Микроволны относятся к электромагнитному спектру. Этот спектр широк: в него входят радиоволны, инфракрасные лучи, излучение от мобильных телефонов, Wi-Fi, телевидение, рентген и даже обычный видимый свет. Эффекты волн зависят от их частоты», — пояснила медик.Как утверждает эксперт, низкочастотные волны, благодаря которым пища в микроволновке разогревается, не способны изменить структуру атомов. В микроволновке присутствует источник волн — магнетрон. Излучение выходит из него в камеру печи, после чего отражается от стенок. При попадании в пищу волны заставляют молекулы воды колебаться, что сопровождается выделением тепла.
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