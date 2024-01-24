Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Онколог высказалась о связи микроволновок с раком

Онколог высказалась о связи микроволновок с раком

Онколог Снежанна Генинг заверила, что микроволновки не вызывают рак
24 января 2024, 14:35
Фото: istock / Jay_Zynism

Фото: istock / Jay_Zynism

Вопреки устоявшемуся мифу, микроволновые печи не вызывают развитие онкологии. Об этом заявила онколог Снежанна Генинг в беседе с «Лентой.ру».

«Микроволновки нагревают еду с помощью излучения, и именно этот факт порождает слухи об их вреде уже несколько десятков лет. Микроволны относятся к электромагнитному спектру. Этот спектр широк: в него входят радиоволны, инфракрасные лучи, излучение от мобильных телефонов, Wi-Fi, телевидение, рентген и даже обычный видимый свет. Эффекты волн зависят от их частоты», — пояснила медик.
Как утверждает эксперт, низкочастотные волны, благодаря которым пища в микроволновке разогревается, не способны изменить структуру атомов. В микроволновке присутствует источник волн — магнетрон. Излучение выходит из него в камеру печи, после чего отражается от стенок. При попадании в пищу волны заставляют молекулы воды колебаться, что сопровождается выделением тепла.


Генинг заверила, что разогретая таким образом пища не содержит опасного облучения и не является радиоактивной.

Читайте также:

Эндокринолог Павлова: Во время магнитных бурь лучше избегать жареного и жирного

Перечислены самые полезные масла

Гастроэнтеролог Сухорукова заявила об опасности пива

#эксперт
#врач
#телевидение
#пища
#свет
#развитие
#рентген
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гастроэнтеролог Феклистова рассказала об опасности детокс-диет для печени
24 января 2024, 15:23

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

Детокс-диеты и биологически активные добавки не приносят пользы при очистке печени от токсинов.
Об этом NEWS.ru рассказала гастроэнтеролог Анастасия Феклистова. Специалист объяснила, что печень не нуждается в дополнительной помощи, чтобы вывести токсичные вещества из организма. Данный орган самостоятельно справляется с этой функцией, а проблемы возникают в случае серьезного повреждения. Поэтому печень нельзя очистить продактами, к примеру, яблоками, лимонами, сельдереем.

Детокс-диеты могут навредить организму. Особенно опасно неконтролируемое потребление БАДов во время «чистки».

«Если вы действительно хотите помочь своей печени, то придерживайтесь здорового образа жизни: соблюдайте режим питания, следите за весом, занимайтесь физкультурой. Откажитесь от вредных привычек», — говорит Анастасия Феклистова.
«Разгрузочные» дни могут повысить риск сбоя в работе организма. Из-за голодания развивается желчнокаменная болезнь.

Читайте также:

Нутрициолог призвала россиян не отказываться от хлеба

Перечислены самые полезные масла

Россиянам рассказали об опасности быстрого похудения
#здоровье
#диета
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
11-летняя танцовщица бросила занятия из-за аллергии на себя
24 января 2024, 14:12

Фото: istockphoto/dobrovizcki

Девочка из Австралии бросила занятия танцами из-за того, что у неё открылась аллергия на себя.
News.com.au пишет, что проблемы со здоровьем у 11-летней Суммы Уильямс начались в 2022 году. Кожа девочки воспалилась, покраснела, потрескалась и начала шелушиться.

Мама Уильямс, 47-летняя Кэрин Зимни думала, что дочь получила солнечный ожог. Но девочку бросало в жар по ночам, а её кожа зудела. Тогда семья решила обратиться к медикам. Юной танцовщице сообщили, что у неё стафилококковая инфекция. Ребёнку назначили антибиотики.

«Когда она принимала лекарства, с ее лица и тела сходила кожа, как у змеи. В ванной было полно кожи», — вспоминает Зимни.
Потом врачи диагностировали экзему. У девочки появилось нечто похожее на аллергию на собственные слезы и пот. Школьнице пришлось бросить занятия.

«Когда она смотрит на своих друзей по увлечению, она расстраивается и спрашивает: «Почему у меня не может быть такой кожи, как у них?». Это разбивает мне сердце», —говорит мать девочки.
В данный момент Уильямс лечат инновационным инъекционным препаратом. Но очаги воспаления иногда вновь возвращаются.

Читайте также:

В Краснодаре ребёнка с ДЦП высадили из маршрутки посреди трассы

В Москве 14-летняя школьница забеременела от мужа бабушки

В Ленобласти сборщик мебели надругался над 10-летней девочкой
#танец
#здоровье
#дети
#аллергия
#австралия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В больницы Московской области передали около 40 санитарных машин
24 января 2024, 14:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

39 санитарных автомобилей для паллиативной и неотложной служб получили подмосковные больницы в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Мы продолжаем оснащать медорганизации Подмосковья санитарным автотранспортом. Всего было поставлено 22 «неотложки» и 17 паллиативных машин», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.

Стригункова также отметила, что на обеспечение медицинских организаций санитарными автомобилями в минувшем году было выделено более 70 млн рублей.

Санитарные машины поступили в Московский областной детский хоспис, а также в Пушкинскую, Химкинскую, Одинцовскую, Балашихинскую, Шатурскую, Луховицкую, Сергиево-Посадскую, Можайскую, Раменскую, Мытищинскую, Подольскую, Солнечногорскую и Орехово-Зуевскую больницы.

Читайте также:

В Наро-Фоминской больнице заработал ещё один новый рентген-аппарат

В Долгопрудном врачи смогли спасти руку от гангрены 56-летнему мужчине

Кардиолог перечислила главные причины снижения давления у молодых и пожилых
#медицина
#здравоохранение
#светлана стригункова
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сомнолог Мелехин объяснил, как недосып отражается на фигуре
Сомнолог Мелехин рассказал о связи между недосыпом и лишним весом
24 января 2024, 13:51

Фото: istock / millann

Нехватка сна влияет на гормоны, регулирующие аппетит, поэтому является одной из причин набора лишнего веса, особенно у мужчин. Об этом рассказал клинический психолог, сомнолог Алексей Мелехин в беседе с газетой «АиФ».

По словам эксперта, во время фрагментарного сна меняется пищевое поведение, от чего можно появиться компульсивное переедание и повышение булимических рисков. Набор веса при недосыпе возникает по причине связи циркадных ритмов человека с его аппетитом. При нехватке сна человек неосознанно тянется к продуктам, богатым триптофаном, связанным с «гормоном счастья» серотонином, ведь сладкая и насыщенная пища дает нервной системе искаженное ощущение успокоения.

Кроме того, по словам Мелехина, недосып приводит к изменениям в работе нервной системы на уровне кортикальных отделов головного мозга, с помощью которых организм контролирует аппетит. Повышенная активность корковых и подкорковых структур мозга при нехватке сна провоцирует преувеличение значимость еды, что влияет на пищевое поведения.

Сомнолог порекомендовал понять, является ли еда способом вознаграждения, антидепрессантом. Осознание этого поможет решить проблему переедания.

Читайте также:

Эндокринолог Павлова: Во время магнитных бурь лучше избегать жареного и жирного

Перечислены самые полезные масла

Гастроэнтеролог Сухорукова заявила об опасности пива

#психолог
#еда
#человек
#пища
#сомнолог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Наро-Фоминской больнице заработал ещё один новый рентген-аппарат
24 января 2024, 12:47

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Новый цифровой аппарат для рентгена поступил в Верейский филиал Наро-Фоминской больницы, он заменил устаревшую аналоговую технику, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Новый отечественный рентген-аппарат заработал в Верейском филиале Наро-Фоминской больницы. Это уже второй рентген-аппарат в больнице, который был запущен с начала года. Первый на прошлой неделе заработал в хирургическом корпусе в посёлке Селятино», – сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
Она также рассказала, что на закупку нового рентген-аппарата и ремонт кабинета было направлено около 20 млн рублей.

Замена аналоговой тяжёлой медицинской техники на цифровую проводится во всех больницах и поликлиниках Московской области. До конца года в регионе планируется полностью обновить аппаратуру для рентгена, флюорографии и маммографии.

Читайте также:

В Жуковском первую в России операцию провела система искусственного интеллекта RAZUM

Люберецкие врачи помогли пациентке родить ребёнка-богатыря

Подмосковные врачи устранили причину многолетних мучений мальчика
#наро-фоминск
#рентген
#медицинское оборудование
#здравоохранение
#светлана стригункова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Долгопрудном врачи смогли спасти руку от гангрены 56-летнему мужчине
24 января 2024, 12:45

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Долгопрудненские врачи спасли руку от гангрены 56-летнему пациенту. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу мужчина поступил с болью и нарушением подвижности левой руки, онемением кончиков пальцев, а также головокружением.

Во время осмотра у него обнаружили развитие гангрены конечности, вызванной тромбом в подключичной артерии, и синдром позвоночно-подключичного обкрадывания, из-за которого были пережаты сосуды в области шеи и плеча.

«После подготовки артерий и их выделения хирургическим путем, при помощи синтетического протеза сосуда мы сформировали среди них соединение, вшив под прямым углом в боковую стенку сонной артерии конец шунта, а в подключичную – под острым. После сонно-подключичного шунтирования кровь по сонной артерии стала свободно идти и в головной мозг, и в подключичную артерию, появился пульс на запястье, кисть приобрела нормальную окраску и потеплела, а головокружение прекратилось», — объяснил сосудистый хирург Сергей Лисин.

Стоит отметить, что в данный момент мужчина уже проходит амбулаторное лечение.

Читайте также:

В Жуковском первую в России операцию провела система искусственного интеллекта RAZUM

Люберецкие врачи помогли пациентке родить ребёнка-богатыря

Подмосковные врачи устранили причину многолетних мучений мальчика
#кровь
#лечение
#хирург
#мужчина
#развитие
#долгопрудный
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кардиолог перечислила главные причины снижения давления у молодых и пожилых
Кардиолог Бокерия назвала основные причины снижения давления
24 января 2024, 11:28

Фото: istock / Detry26

Врач-кардиолог Ольга Бокерия рассказала россиянам о причинах снижения кровяное давления. Эксперт заявила, что гипотонией называют показатели 90/60 миллиметров ртутного столба, при которых человек чувствует головокружение и слабость.
Гипотензия может быть трёх видов. У престарелых, а также у молодых людей с хрупким телосложением, которые ведут малоактивный образ жизни, давление может упасть при резкой смене положения тела, например, когда человек резко встает из лежачего положения. Из-за этого давление также может упасть и у беременных. В таких случаях врач советует менять положение спокойно и не спеша.

«Если давление упало резко до очень низких цифр у человека с нормальным давлением и до необычно низких у человека с гипертензией (на 20-30 мм рт. ст.), состояние резко ухудшилось и нет видимых причин, нужно вызывать скорую помощь. Это может быть признаком внутреннего кровотечения, инфаркта и других опасных состояний», — предупредила кардиолог в беседе с изданием «Доктор Питер».
Также давление может упасть спустя пару часов после употребления пищи. Чаще всего это происходит у пожилых с гипертонией и пациентов с болезнями вегетативной нервной системы. Бокерия порекомендовала в таком случае есть небольшими порциями.

Резкое падение артериального давления возможно после долгого стояния. Такой нейрогенный тип гипотонии характерен для детей и молодых людей и может возникать из-за неправильной связи между сердцем и мозгом.

Читайте также:

Эндокринолог Павлова: Во время магнитных бурь лучше избегать жареного и жирного

Перечислены самые полезные масла

Гастроэнтеролог Сухорукова заявила об опасности пива

#эксперт
#помощь
#падение
#кардиолог
#врач
#человек
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Жуковском первую в России операцию провела система искусственного интеллекта RAZUM
24 января 2024, 11:10

Фото: Дмитрий Павлов

В Региональном урологическом центре эндоскопических лазерных технологий в Жуковском провели первую операцию с использованием искусственного интеллекта. Система ИИ RAZUM – это уникальная отечественная разработка, позволяющая анализировать КТ-изображения с контрастированием, создавая трёхмерную модель любого органа человеческого организма и определять патологии.
Первой операцией стало удаление поражённой злокачественной опухолью почки малоинвазивным способом – через прокол брюшной стенки.
«Система сама составляет медицинское заключение. Она может использоваться как перед операцией, так и во время неё. Кроме того, она позволяет разгрузить врачей-рентгенологов и значительно сэкономить время, так как обработка изображения занимает всего пару минут. Обычно «вердикта» этих специалистов приходится ждать по несколько дней», – рассказал один из разработчиков системы RAZUM, врач-уролог Джахандар Караев.
Точность построения 3D-модели – одна из самых высоких в отрасли, а проектов, которые помогают решать эти задачи, в мире единицы. Также Караев отметил, что система будет использоваться в Жуковской областной клинической больнице в повседневной лечебной и хирургической практике. Применять её будут не только урологи, но и врачи других специальностей – нейрохирурги, травматологи.

Читайте также:

Люберецкие врачи помогли пациентке родить ребёнка-богатыря

Подмосковные врачи устранили причину многолетних мучений мальчика

Около ста подмосковных детей лечат от опасного постковидного синдрома
#здравоохранение
#операция
#жуковский
#хирург
#ии
#искусственный интеллект
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Люберецкие врачи помогли пациентке родить ребёнка-богатыря
24 января 2024, 10:17

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах появился на свет мальчик весом более 5 кг. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В центр поступила 26-летняя женщина с доношенной беременностью. Так как показатели и пациентки, и плода были в норме, врачи приняли решение о проведении естественных родов.
«Такие крупные дети рождаются крайне редко и требуют пристального внимания. Несмотря на крупный размер ребёнка, роды проходили спокойно. Мальчик здоров, его вес составил 5 кг 80 г, а рост – 60 см. Мама и новорождённый чувствуют себя хорошо, они находятся под наблюдением врачей», – рассказал врач-акушер-гинеколог Анатолий Горячкин.
В министерстве напомнили, что в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье». На нём размещена информация о системе родовспоможения Подмосковья.

Кроме того, в регионе работает Единый call-центр системы родовспоможения региона. Позвонить туда можно бесплатно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8 до 20 часов.

Читайте также:

Врач рассказала, зачем пожилым людям нужно есть халву

Во время магнитных бурь лучше избегать жареного и жирного

Перечислены самые полезные масла
#здоровье
#здравоохранение
#роды
#ребёнок
#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
#люберцы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф