Российские учёные выявили новый признак рака

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«Мы оценили изменения модуля упругости клеток после применения трёх различных противораковых препаратов. Выяснилось, что лечение паклитакселом и цисплатином увеличивает модуль Юнга и количество микротрубочек. Наиболее эффективный препарат, предотвращающим деление клеток – паклитаксел. При лечении дакарбазином, напротив, наблюдалось снижение модуля упругости», – отметил в беседе с Газета.ру старший научный сотрудник лаборатории биофизики НИТУ МИСИС Пётр Горелкин.
Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин заявил, что употребление овощей и фруктов, а также зелени способствует профилактике рака. Также, по его словам, для поддержания здоровья следует отказаться или свести к минимуму потребление продуктов с химическими добавками.
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