Британка родила в коме и не признала ребенка

Фото: istockphoto/Diego Cerro Jimenez
Жительница Великобритании родила дочь, когда находилась в коме из-за тяжелой инфекции, а очнувшись, не признала дочь.
Wales Online пишет, что 31-летняя Бекки Праут из Донкастера, графство Саут-Йоркшир, была на 27-й неделе беременности, когда её состояние резко ухудшилось. По словам её партнера Чада Малинга, 22 июля они ужинали в ресторане, неожиданно Праут начала разговаривать с американским акцентом.
Потом у Прауд дважды случились припадки. Женщину госпитализировали и ввели в состояние искусственной комы. После чего диагностировали анти-NMDA-рецепторный энцефалит — тяжелую острую форму энцефалита, способная привести к летальному исходу. В мире зарегистрировано всего не более 30 таких случаев.
Спустя несколько недель, 18 августа, из-за осложнений беременности медики решили провести Праут кесарево сечение. Женщина находилась в коме. Позже результаты МРТ показали, что в яичнике британки находилась киста. Именно она стала причиной развития острой формы энцефалита. Хирурги удалили кисту, а через месяц после рождения дочери Праут пришла в сознание. Восстановление женщины займёт до 5 лет.
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«Она просто стала американкой, хотя на самом деле это не так, она из Донкастера. Ее акцент и характер — всё изменилось. Как будто она стала совершенно другим человеком», —вспоминает Малинг.
Спустя несколько недель, 18 августа, из-за осложнений беременности медики решили провести Праут кесарево сечение. Женщина находилась в коме. Позже результаты МРТ показали, что в яичнике британки находилась киста. Именно она стала причиной развития острой формы энцефалита. Хирурги удалили кисту, а через месяц после рождения дочери Праут пришла в сознание. Восстановление женщины займёт до 5 лет.
«Сначала она обнимает ребенка, и я говорю: «Посмотри, ты лучшая мама на свете». А через 3-4 минуты она говорит: «Это не мой ребенок», — говорит Малинг.Мужчина вместе с дочерью живёт в квартире рядом с больницей. Семья находится в тяжелом финансовом положении и эмоциональном состоянии.
«Это безумие, что некогда хорошая жизнь может так быстро измениться», — рассказывает мужчина.Читайте также:
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Мария Фирсова