Бутылка воды может содержать сотни тысяч кусочков вызывающего рак нанопластика

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Исследование показало, что в литровой бутылке может находиться порядка 240 тысяч пластиковых частиц, что на 100 раз больше, чем считалось до этого.
Ученые заявили, что частицы пластика могут попадать в кровь человека и даже через плаценту.
Этот анализ освещает до этого неизвестные последствия потребления пластика и открывает путь для дальнейших исследований в этой области.
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