Терапевт назвала опасные для беременных банкетные блюда

За помощью в подмосковные медучреждения обратились первые пострадавшие от аномальных морозов, пришедших в регион с наступлением нового года. Столбики термометров местами опустилась до -30°С. При такой температуре возрастает риск обморожений. Как не допустить этого, рассказал врач-хирург, исполняющий обязанности заведующего хирургического отделения Истринской клинической больницы Александр Гринчук.