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Терапевт назвала опасные для беременных банкетные блюда

Терапевт Тимощенко: рыба в сыром виде может вызвать проблемы при беременности
05 января 2024, 11:12
Фото: iStock/Natalia Kuzina

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что прием алкоголя в любом виде и количестве во время беременности негативно влияет на развитие и здоровье будущего ребенка. Об этом сообщает NEWS.ru.
Специалист отметила, что острые и перченые продукты не рекомендуется употреблять в пищу, поскольку они могут вызывать неприятные симптомы со стороны верхних отделов желудочно-кишечного тракта, также обостряется риск появления геморроя. По словам Тимощенко, соленые и маринованные овощи являются причиной задержки жидкости и появления отеков.

«Салаты с избыточным количеством жиров за счет майонезных соусов и высококалорийных компонентов, а также жареные горячие блюда — могут вызвать боли в животе, тяжесть, усилить тошноту», — приводит NEWS.ru слова терапевта.


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Стоматолог Козлова рассказала о профилактике кровоточивости дёсен
05 января 2024, 04:54

Фото: iStock/Mukhina1

45% людей старше 30 лет имеют риск развития заболеваний десен. Что делать в качестве профилактики, чтобы не столкнуться с ними, рассказала изданию «Вечерняя Москва» врач-стоматолог и пародонтолог Валерия Козлова.
По её словам, каждые 3-6 месяцев нужно проводить профилактическую профессиональную гигиену полости рта, которая включает в себя комплексную оценку состояния полости рта, удаление зубного налета и зубного камня (последний может вызывать воспаление десен и гингивит).

Рекомендации по домашнему уходу включают чистку зубов два раза в день с использованием флоссов (зубных нитей), ёршиков и ирригаторов.Кроме того, необходимо проводить регулярный массаж дёсен и использовать противовоспалительные гели, мази и ополаскиватели по рекомендации стоматолога.

Рациональное и сбалансированное питание, употребление в пищу достаточного количества овощей, фруктов и витаминов, также могут помочь предотвратить излишнюю кровоточивость. Особое внимание нужно обратить на продукты, богатые витамином С: киви, клубнику, цитрусовые.

«Чтобы исключить кровоточивость десен, нужно помнить о здоровье организма в целом. Поэтому необходимо лечить хронические заболевания, следить за уровнем сахара в крови. Ведь при высоком уровне сахара организм более уязвим к воспалительным процессам, в том числе и в полости рта», — подытожила Валерия Козлова.

Ранее стоматолог Светлана Трифонова заявила, что лечить заболевший зуб таблеткой самостоятельно бесполезно и даже опасно, поскольку это может окончится нагноениями. Она рекомендовала при зубной боли как можно быстрее обращаться к врачу.

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Истринский врач Гринчук рассказал, что делать при переохлаждении и обморожении
04 января 2024, 18:50

Фото: Светлана Борщёва

За помощью в подмосковные медучреждения обратились первые пострадавшие от аномальных морозов, пришедших в регион с наступлением нового года. Столбики термометров местами опустилась до -30°С. При такой температуре возрастает риск обморожений. Как не допустить этого, рассказал врач-хирург, исполняющий обязанности заведующего хирургического отделения Истринской клинической больницы Александр Гринчук.
«Переохлаждение – это общее переохлаждение организма, когда температура тела у человека опускается ниже 35°С. Возникающий из-за этого комплекс симптомов иногда даже требует реанимации. Отморожение – это локальное повреждение тканей организма, в основном пальцев, рук и ног», – пояснил врач.
Основными симптомами отморожения он назвал нарушение чувствительности, боль, а затем и полную потерю чувствительности. Должны насторожить и белые пятна на щеках и на носу. Это происходит из-за нарушения кровообращения в тканях. В этом случае необходимо зайти в тёплое помещение и выпить горячий чай или молоко.
«Ни в коем случае нельзя растирать обмороженные участки ни снегом, ни тканью. Так можно повредить и инфицировать кожу, вызвать гнойные осложнения. Если симптомы не проходят, нужно обратиться за медицинской помощью – по скорой помощи либо самостоятельно. Вас осмотрит травматолог или хирург. Иногда отморожения требуют лечения в стационаре», – предостерёг Гринчук.
Если придётся провести на морозе длительное время, необходимо заранее продумать экипировку. Одежда должна быть относительно свободной, нигде не сдавливать и не перетягивать. Это приводит к нарушению кровообращения и снижению чувствительности, и человек может и не заметить, что замёрз. Также на морозе нельзя носить короткие джинсы с кроссовками, оставляя голыми щиколотки. В практике Гринчука был случай, когда 18-летнюю модницу привезли с отморожением обеих стоп.

Главным фактором, приводящим к обморожениям, врач назвал алкоголь. На улице в условиях низких температур нельзя находиться в состоянии опьянения, предупредил он. Спиртное расширяет сосуды, и организм быстрее отдаёт тепло. К тому же нетрезвый человек не может адекватно оценить своё состояние и замерзает гораздо быстрее. По той же причине алкоголем нельзя согреваться.

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Долгопрудненские врачи удалили опухоль кишечника 92-летней пациентке
04 января 2024, 17:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Долгопрудненской больницы провели сложную операцию 92-летней пациентке, удалив ей опухоль кишечника. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Пожилую женщину доставила в стационар бригада скорой помощи. Пациентка жаловалась на боль в животе. После осмотра и обследования врачи не исключили острой патологии органов брюшной полости.

Пациентке выполнили диагностическую лапароскопию, в ходе которой обнаружили опухоль толстого кишечника с признаками микроперфорации. Затем врачи, не прерывая лапароскопического доступа, выполнили большую хирургическую операцию – удалили часть ободочной кишки вместе с опухолью. Операция длилась около 2,5 часов. Фрагменты опухоли отправили на гистологическое исследование.
«После операции пациентку поместили под усиленное наблюдение в отделение реанимации и интенсивной терапии, а затем перевели в хирургическое отделение. Больная быстро стабилизировалась и ко дню выписки уже могла передвигаться при посторонней поддержке. Стационар она покинула в удовлетворительном состоянии», – рассказал лечащий врач пациентки Алексей Падерин.
Как отметили в Минздраве, малотравматичное оперативное лечение избавило больную не только от опухоли, грозившей перитонитом, но и от вывода колостомы, что снизило бы качество её жизни и привело бы к инвалидности.

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Врач Катюхин объяснил необходимость контроля артериального давления

Нутрициолог рассказала, как вернуться к режиму питания после новогодних праздников

Коронавирус стал сезонным заболеванием
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Врач Катюхин объяснил необходимость контроля артериального давления
04 января 2024, 16:07

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Высокое артериальное давление является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. О важности контроля за давлением в беседе с «Петербургским дневником» рассказал доктор медицинских наук, профессор Валерий Катюхин.
Он выразил сожаление о том, что в настоящее время многие граждане не придают значения контролю артериального давления на стадиях, пока симптомы гипертонии проявляются только головными болями и слабым недомоганием.

Врач призвал всех граждан, начиная от детей и заканчивая людьми преклонного возраста, производить замеры давления. Сделать это можно как дома при наличии тонометра, так и в любой аптеке. В случае, если показатели достигают или превышают 140/90 мм ртутного столба, следует ежедневно контролировать уровень давления.

Также собеседник «Петербургского дневника» напомнил, что есть три группы людей, давление которых ни в коем случае не должно превышать 130/89 мм ртутного столба. К ним относят беременных, людей с хроническими заболеваниями почек, а также страдающих сахарным диабетом любого типа. У таких пациентов более чувствительные сосуды, для которых крайне опасно резкое повышение давления.

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Нутрициолог рассказала, как вернуться к режиму в питании после новогодних праздников
Нутрициолог Коробейникова назвала способ вернуться к режиму после праздников
04 января 2024, 13:10

Фото: IStock/Zarina Lukash

Новый год для россиян начался с десяти выходных дней. Как восстановить режим и вернуться к правильному питанию после длительных праздников, «Радио 1» рассказала нутрициолог и автор-программы по похудению «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова.
Первое, с чего стоит начать – не ругать себя за долгое отсутствие режима и обжорство, уверен специалист. По её словам, это грозит срывами в будущем и психологическими проблемами.
«Перед так называемым читмиллом и после него нельзя сокращать калорийность, голодать и устраивать разгрузочные дни. Любое наказание, любое лишение еды грозит мощнейшим откатом назад, психологическими проблемами. Это в любом случае стресс, поражение. Даже если ваш читмилл вышел за берега и не ограничился одним приёмом пищи, как должно быть, а растянулся на двое суток, нельзя наказывать себя», — отметила Жанна Коробейникова.
Пускаться во все тяжкие эксперт также не рекомендовала, так как переедания могут негативно сказаться на всей системе.
«Важно избегать переедания, потому что желудок имеет тот объём, который ему привычен, и при переедании ему будет очень тяжело. Также рекомендую держать при себе “креон” – это пищеварительный фермент, который поможет желудку справиться с большим объёмом некачественной пищи», — сказала нутрициолог.
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#праздники
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Врач Вялов раскрыл секрет правильного питания в праздники
Врач Вялов: умеренность – главный секрет правильного питания в праздники
04 января 2024, 12:34

Фото: iStock/DronG

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в беседе с NEWS.ru рассказал о том, как придерживаться правильного питания в новогодние праздники.
По его словам, главный секретом здорового питания в новогодние праздники является умеренность. Не обязательно есть все блюда, выставленные на праздничный стол, в больших количествах. Можно выбрать любимые и насладиться ими в меру.

Также собеседник NEWS.ru предложил заменить привычные тяжёлые салаты на блюда, изготовленные из полезных продуктов. Например, салаты можно заправить не майонезом, а оливковым маслом. Также на стол стоит поставить как можно больше свежих фруктов, что позволит удовлетворить потребность организма в необходимом количестве витаминов.

Кроме того, стоит уделить внимание напитках. В холодное время года организм нуждается в дополнительной жидкости, а для восполнения этой потребности лучше всего подойдёт вода. Также можно потреблять нежирные йогурты и соки без добавления сахара.

Вялов подчеркнул, что при планировании застолья следует внимательно отнестись к просчитыванию баланса белков, жиров и углеводов. Жирной и жареной пищей стоит пренебречь, а предпочтение надо отдавать тушёным, варёным, запечённым и приготовленным на пару блюдам.

Но в завершение беседы врач призвал насладиться праздничными днями, расслабиться и насладиться любимыми блюдами.

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Коронавирус стал сезонным заболеванием
Роспотребнадзор: COVID-19 мутировал, став сезонным заболеванием
04 января 2024, 09:46

Фото: istockphoto/Pornpak Khunatorn

COVID-19 прошёл мутацию и оказался в разряде сезонных заболеваний.
Об этом РИА Новости рассказал директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.

По данным специалиста, тяжелого течения болезни как и большого числа летальных исходов от коронавируса уже не наблюдается. Акимкин отметил, что контроль за вирусом не будут ослаблять на этом фоне.

«Есть основания полагать, что вирус перешел в разряд сезонных заболеваний. В настоящее время эпидемиологическая ситуация с коронавирусом не требует введения жестких ограничений», — заявил Василий Акимкин.
По словам эпидемиолога, на данный момент есть все средства, чтобы наблюдать за инфекцией, выстроен геномный эпиднадзор, который позволяет следить за всеми случаями.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург вышел на первое место среди всех российских регионов по уровню смертности от коронавирусной инфекции. Это стало известно из опубликованных данных федерального оперативного штаба.

За неделю с 18 по 24 декабря в Северной столице зафиксирован 51 летальный случай от COVID-19. Для сравнения, в Москве за тот же период отмечено 29 смертельных случаев, передает «Фонтанка.ру». Всего за последнюю неделю в петербургские больницы с подтверждённым диагнозом коронавирус было госпитализировано 600 человек. Было выявлено 3 513 новых случаев заболевания.

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#болезни
#здоровье
#коронавирус
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Диетолог Денисова рассказала о полезных свойствах петрушки
04 января 2024, 03:00

Фото: iStock/dulezidar

Каждодневное употребление зелени петрушки насытит организм витаминами С и К, необходимыми в том числе для укрепления костей. Об этом в беседе с изданием «Аргументы и факты» рассказала старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, диетолог Наталья Денисова.
«В 100 г петрушки содержится 1,5 суточной нормы этого важного витамина С. Конечно, вряд ли такое количество кто-то съест, средний пучок петрушки обычно весит 50 г, но это тоже неплохая доза», — уточнила специалист.

Кроме того, петрушка богата витамином B9, который помогает предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также содержит калий и другие минералы, полезные при гипертонии, и уникальные антиоксиданты.

Калорийность данной зелени, по словам Денисовой, невелика — в основном это углеводы, представленные пищевыми волокнами и водой. Поэтому её легко можно в течение дня порциями использовать в различных блюдах (горячее, салаты, супы, смузи и т.д.).

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#диетолог
#врачи
#советы
#здоровье
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Врач назвал еду, наносящую мощнейший удар по поджелудочной всего за один вечер
Доктор Вялов назвал еду, способную за один вечер вывести из строя поджелудочную
03 января 2024, 16:04

Фото: istock / Tat'yana Andreyeva

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов предупредил россиян о возможных проблемах со здоровьем после новогодних праздничных столов. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

Он отметил, что в период новогодних праздников, давление на поджелудочную железу усиливается, что может быть чревато развитием острого панкреатита.

Вялов предупредил, что переедание вместе с употреблением спиртных напитков может вызвать тяжесть в животе, диарею, газы и головные боли на следующий день. Он отметил, что боль может вызывать даже жирная пища, к примеру, салаты с майонезом и курицы, запеченной в соусе.

Врач также посоветовал не сидеть всю ночь за столом, а вставать из-за него и двигаться. Вялов призвал не забывать про танцы.


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