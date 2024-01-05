Терапевт назвала опасные для беременных банкетные блюда

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Терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что прием алкоголя в любом виде и количестве во время беременности негативно влияет на развитие и здоровье будущего ребенка. Об этом сообщает NEWS.ru.
Специалист отметила, что острые и перченые продукты не рекомендуется употреблять в пищу, поскольку они могут вызывать неприятные симптомы со стороны верхних отделов желудочно-кишечного тракта, также обостряется риск появления геморроя. По словам Тимощенко, соленые и маринованные овощи являются причиной задержки жидкости и появления отеков.
Плесневые сыры могут повлечь за собой аллергические реакции, а сладкие газировки вызовут изжогу и отрыжку.
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«Салаты с избыточным количеством жиров за счет майонезных соусов и высококалорийных компонентов, а также жареные горячие блюда — могут вызвать боли в животе, тяжесть, усилить тошноту», — приводит NEWS.ru слова терапевта.
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Екатерина Коршунова