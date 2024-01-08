Россиянам рассказали, как разгрузить организм после новогодних праздников

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В первую очередь, отмечает ОСН, важно есть как можно больше овощей и фруктов. Яблоки способствуют росту полезной флоры в кишечнике, цитрусовые наполнят организм витамином С, ягоды защищают организм от возникновения опухолей, а капуста и свёкла помогут привести в порядок печень.
Из напитков лучше предпочитать зелёный чай, кофе и какао. Они позволят защитить организм от воспалительных процессов и положительно влияют на иммунитет
Цельнозерновые продукты и крупы улучшают метаболизм и восполняют запасы витамина В, сложных углеводов, белка и клетчатки в организме.
В качестве специй стоит отдать предпочтение корице, имбирю и куркуме, которые богаты антиоксидантами. Эти вещества снижают воспаление в организме.
Одним из самых обязательных элементов рациона питания является жирная рыба. В день следует потреблять не менее 340 грамм. В рыбе содержится белок, витамины и минералы, Омега-3.
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