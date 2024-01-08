Разрешить грусть: психолог назвала главное правило восстановления режима после праздников

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«Нужно постараться не сбивать себе режим дня. После новогодней ночи лучше встать утром, прогуляться. Может быть, пораньше лечь спать, соблюдать активный образ жизни, правильное питание и всё, что предписывают нам психологи, нутрициологи и другие специалисты», — отметила Дарья Сальникова.
«Важно признаться себе в том, что я отдыхал все праздники, что у меня изменился режим сна. Нужно разрешить грустные настроения, разрешить полениться в первую рабочую неделю, может быть, немного пофилонить и постепенно из этого состояния выходить. Если мы этого не сделаем, у нас возникнет целый ком негативных состояний из-за того, что мы себя ругаем за несоблюдение этих правил. Мало того, что у нас изменились биоритмы, так мы ещё себя сверху психологически накручиваем. Получается большой ком, из которого потом сложно выбраться», — заключила специалист.Читайте также:
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