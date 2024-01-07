Нарколог Холдин рассказал, как быстро вернуть форму после новогодних праздников

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Нарколог советует для выведения из организма токсинов алкоголя как можно лучше выспаться, отдать должное длительным пешим прогулкам на свежем воздухе и заняться лёгкой физической активностью. Идеально подойдёт катание на лыжах и коньках или на санках с горки с детьми. Обезвоженный спиртным организм можно также поддержать фруктами и овощами, чистой водой, морсами или чаем, заключил Виталий Холдин.
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