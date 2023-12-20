Россиянам назвали самые опасные для печени алкогольные напитки

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Все спиртные напитки непоправимо вредят печени, но некоторые виды алкоголя воздействуют более разрушительно, чем другие.
Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова в интервью для «Газеты.Ru». Самым вредным для печения алкоголем врач назвала коктейли. Она заявила, что в них кроме спирта содержится много сахара, консервантов и красителей.
«Сахар откладывается в печени в виде жира, вызывая стеатоз печени», — предостерегла Ломова.
Гастроэнтеролог также предостерегла от шампанского. Этот коварный напиток за счет пузырьков способствует быстрому опьянению, а также провоцируют процесс гниения в кишечнике.
Врач заключила, что наименее вредными алкогольными напитками являются некрепленые вина. Также, в небольших объемах относительно безопасны крепкие напитки — водка или коньяк, так как они не содержат сахар.
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