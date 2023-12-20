Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Россиянам назвали самые опасные для печени алкогольные напитки

Россиянам назвали самые опасные для печени алкогольные напитки

Врач Ломова назвала коктейли самыми опасными для печени спиртными напитками
20 декабря 2023, 14:17
Фото: istock / Olga Gagarova

Фото: istock / Olga Gagarova

Все спиртные напитки непоправимо вредят печени, но некоторые виды алкоголя воздействуют более разрушительно, чем другие.

Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова в интервью для «Газеты.Ru». Самым вредным для печения алкоголем врач назвала коктейли. Она заявила, что в них кроме спирта содержится много сахара, консервантов и красителей.

«Сахар откладывается в печени в виде жира, вызывая стеатоз печени», — предостерегла Ломова.

Она также призвала осторожно употреблять ликеры. Она пояснила, что этот напиток за счет сладости и аромата может выпиваться быстрее, чем планировалось.

Гастроэнтеролог также предостерегла от шампанского. Этот коварный напиток за счет пузырьков способствует быстрому опьянению, а также провоцируют процесс гниения в кишечнике.

Врач заключила, что наименее вредными алкогольными напитками являются некрепленые вина. Также, в небольших объемах относительно безопасны крепкие напитки — водка или коньяк, так как они не содержат сахар.

Читайте также:

People: Женщина вышла из пятилетней комы после анекдота, рассказанного матерью

Врач Шашкова: К язве могут привести курение и режим дня

Доктор Мясников объяснил, чем опасно частое мытьё рук

#водка
#врач
#сахар
#сладости
#напитки
#интервью
#счёт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог Бородина назвала самое вредное блюдо новогоднего стола
Диетолог Бородина: Самое вредное блюдо – газированный коктейль
20 декабря 2023, 13:55

Фото: istockphoto.com/fortyforks

Диетолог Ирина Бородина заявила, что самым вредным блюдом новогоднего стола может стать газировка с различными коктейлями с высоким содержанием сахара.
По её словам, от таких напитков лучше отказаться, заменив их компотом или морсом. Как пишет utro.ru со ссылкой на ТАСС, специалист также рекомендовала отказаться от богатых калориями десертов, а жирные салаты заменить на овощные нарезки.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина напомнила об опасности лишнего веса и ожирения для здоровья.

«У человека на фоне ожирения нередко возникают хронические заболевания. Например, гипертония, гиперхолестеринемия, болезни сердца, сахарный диабет, желчнокаменная болезнь, онкологические проблемы, подагра и артрит», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» врач.

Читайте также:

Врач Шашкова: К язве могут привести курение и режим дня

Диетолог Мейсон: Чай полезен для сердца и мозга

Диетолог Кабанов завил о вреде чрезмерного употребления соевых продуктов
#диетолог
#болезни
#питание
#новый год
#напитки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психолог Зорина рассказала, как женщинам избежать предновогоднего выгорания
20 декабря 2023, 13:29

Фото: Мария Амелина

Видновский клинический психолог Людмила Зорина поделилась советами по избежанию эмоционального выгорания перед Новым годом. Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
Клинический психолог отметила, что в конце года у всех накапливается масса незаконченных дел, которые человек «пытается успеть» до Нового года.

«Иногда всё, что на вас навалилось, совершенно невыполнимо в краткие сроки, поэтому, пожалуйста, разрешите себя не выполнять задачи в полном объёме или попросите о помощи у близких – это совершенно нормально.Женщинам кажется, что они обязаны сделать к празднику 58 блюд, чтобы гости были в восторге. Не надо делать 58 <…> Сходите в спа-салон, в парикмахерскую, на маникюр. Если будете счастливы и спокойны вы, то и вашим близким будет приятно встречать праздник рядом с вами», — поделилась психолог.

Также Зорина подчеркнула, что Новый год является хорошим поводом, чтобы расчистить пространство, как внутреннее, так и внешнее. Она добавила, что можно написать на листе бумаги обиды, найти с чем они связаны, что вам мешает с ней расстаться и как это препятствие можно преодолеть. Это поможет эмоционально разгрузиться и шагнуть в новый год с полноценными силами.

Читайте также:

Что подарить на Новый год 2024: топ лучших и самых неудачных новогодних презентов

Обратный отсчет: Как подготовиться к Новому году за 21 день без вреда для психики?

Диетолог Бородина назвала самое вредное блюдо новогоднего стола
#психолог
#праздник
#новый год
#человек
#эмоции
#подмосковье
#советы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Серпухове завершили строительство первой поликлиники в микрорайоне Ивановские дворики
20 декабря 2023, 11:13

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В микрорайоне Ивановские дворики в Серпухове завершилось строительство многопрофильой поликлиники на 700 посещений в смену. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.
«Площадь здания превышает 10 тыс кв м. В поликлинике будут оказывать первичную медицинскую помощь по таким направлениям, как терапия, педиатрия, хирургия, кардиология, эндокринология, оториноларингология, офтальмология, неврология, гинекология и другие», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, это будет первая поликлиника в новом микрорайоне. Строительство велось в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию уже выдано, сейчас поликлиника готовится к открытию.

Читайте также:

В Котельниках появится новая поликлиника в ЖК «Томилинский бульвар»

В Московской области за счёт внебюджетных средств открыли 13 медучреждений

В Королёве открыли поликлинику после капитального ремонта
#поликлиника
#серпухов
#строительство
#подмосковье
#московская область
#здравоохранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Женщина жаловалась на непроходящий насморк и лишилась носа
The Sun: в Британии женщина лишилась носа после жалоб на непроходящий насморк
20 декабря 2023, 10:41

Фото: istock / Jelena Stanojkovic

Лиз Мерсер, проживающая в Ливерпуле в Великобритании потеряла нос из-за онкологии, который медики полтора года принимали за непроходящий и не поддающийся лечению насморк. Об этом информирует издание The Sun.

49-летняя Мерсер рассказала, что сначала у нее был заложен нос, болела голова и слезились глаза. Еще тогда, в 2021 году, она множество раз обращались к медикам, которые назначали спрей от насморка. Через 4 месяца после появления этих симптомов Лиз стала чувствовать себя хуже - у нее онемела левая сторона лица и начались сильные кровотечения из носа.

«Я чувствовала комок в носу и ощущала ужасный запах. Постоянно пахло фекалиями. К этому моменту я была убеждена, что у меня рак, так как мой нос начал терять форму. Раньше у меня был совершенно прямой нос, но он стал съезжать набок, опухать и краснеть», — рассказала женщина.

В июне 2022 года все же удалось установить диагноз — агрессивный рак в носовых пазухах. К тому времени опухоль уже сильно разрослась и пришлось ампутировать нос.

Мерсер поделилась, что было сложно принять новую внешность. После 30 курсов лучевой терапии рак отступил. Теперь она должна носить силиконовый протез и бороться с посттравматическим расстройством.

Читайте также:

People: Женщина вышла из пятилетней комы после анекдота, рассказанного матерью

Врач Шашкова: К язве могут привести курение и режим дня

Доктор Мясников объяснил, чем опасно частое мытьё рук

#женщина
#опухоль
#диагноз
#медики
#рак
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье по программе «Приведи друга» трудоустроились 585 медицинских работников
20 декабря 2023, 10:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

585 медицинских работников трудоустроились в Московской области благодаря программе «Приведи друга». Об этом сообщила первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
Программа работает в регионе с прошлого года. Сотрудник больницы может пригласить на работу в свою организацию медработника. В случае его трудоустройства он получит премию до 50 тыс рублей за врача и до 25 тыс рублей – за фельдшера или медсестру.
«В Подмосковье внедрён целый комплекс мер социальной поддержки для медработников. Это и компенсация аренды жилья, и предоставление бесплатного земельного участка, и «Социальная ипотека», и денежных выплаты. Благодаря программе «Приведи друга» в Подмосковье трудоустроились 585 медработников, в том числе более 330 – в этом году», – пояснила Стригункова.
Как отметили в пресс-службе подмосковного Минздрава, программа пользуется самой большой популярностью у медсестёр, фельдшеров скорой помощи, участковых терапевтов и педиатров. Наибольшее число участников программы работает в Красногорске, Сергиевом Посаде, Раменском, Реутове и Пушкине.

Читайте также:

Выплату на технические средства реабилитации в 2023 году получили 2 тыс жителей Подмосковья

В Московской области за счёт внебюджетных средств открыли 13 медучреждений

Директор МОНИИАГ Петрухин представлен к ордену «За заслуги перед Отечеством»
#минздрав мо
#здравоохранение
#врачи
#медработники
#медсестра
#трудоустройство
#работа
#социальная поддержка
#московская область
#подмосковье
#светлана стригункова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пожилым женщинам дали рекомендации по улучшению качества секса
The Sun: эксперты дали пожилым женщинам советы по улучшению качества секса
20 декабря 2023, 07:51

Фото: istock / Deagreez

На либидо может влиять множество разных факторов. Специалист по климаксу Элоиза Эльфинстоун и другие эксперты дала рекомендации по улучшению качества секса пожилым женщинам в беседе с изданием The Sun.

Сексолог Саманта Маршалл заявила, что в первую очередь женщине в менопаузе нужно изучить свои изменившиеся потребности.

«Рассматривайте это как возможность снова открыть для себя удовольствие, купите новые вибраторы, обеспечивающие разные типы стимуляции. Помните, что внутренняя стимуляция — это еще не все, большинству женщин для оргазма нужна клиторальная», — пояснила эксперт.
После этого нужно обратить внимание на продукты, которые помогают справиться с сопутствующей менопаузе вагинальной сухостью, из-за чего секс может быть болезненным. С этим помогут справиться прописанная врачом гормонозаместительная терапия и негормональные аптечные лубриканты.

Эльфинстон также назвала неприятным симптомом ослабление мышц тазового дна. Она порекомендовала делать специальные упражнения.

«Чтобы сжать мышцы тазового дна, представьте, будто вам одновременно нужно задержать мочу и газы. Сделайте десять быстрых сжатий и расслаблений. Когда привыкнете, продлите каждое удержание до пяти-десяти секунд и полностью расслабляйтесь между сжатиями», — рассказала она.
Читайте также:

People: Женщина вышла из пятилетней комы после анекдота, рассказанного матерью

Врач Шашкова: К язве могут привести курение и режим дня

Доктор Мясников объяснил, чем опасно частое мытьё рук
#секс
#эксперт
#продукты
#эксперты
#рекомендации
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Роспотребнадзора Попова рассказала, как защититься от гриппа и ковида
20 декабря 2023, 01:12

Фото: сайт Кремля

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что для защиты от гриппа и COVID-19 следует в общественных местах надевать маски, перчатки и защитные очки. Об этом пишет «КП».
«Потому что и ковид, и грипп, и респираторные вирусы, и корь, коклюш, — они все передаются воздушно-капельным путем. Важно, чтобы возбудители не попадали к другим людям — они ведь выделяются при чихании, кашле, даже при дыхании или разговоре. Если мы защищаем свои органы дыхания, и глаза, руки, у нас меньше шансов капельку с вирусом получить», — цитирует издание слова собеседницы.

При этом маски необходимо менять каждый два часа, подчеркнула Попова. Она также порекомендовала регулярно дезинфицировать руки.

Читайте также:

People: Женщина вышла из пятилетней комы после анекдота, рассказанного матерью

Врач Шашкова: К язве могут привести курение и режим дня

Доктор Мясников объяснил, чем опасно частое мытьё рук
#грипп
#маски
#режим
#вирусы
#коронавирус
Следите за нашими новостями
в удобном формате
People: Женщина вышла из пятилетней комы после анекдота, рассказанного матерью
19 декабря 2023, 23:52

Фото: iStock/Wavebreakmedia

В США женщина очнулась после пятилетний комы, когда мать рассказала ей анекдот. Об этом пишет People.
Жительница Мичигана Дженнифер Флюэллен в 2017 году попала в ДТП, врезавшись на автомобиле в опору освещения. После аварии американка впала в кому и пять лет находилась без сознания.

Флюэллен всё это время навещала в больнице мать. В одно из посещений женщина решила рассказать дочери анекдот, и через несколько секунд услышала смех дочери, выходящей из комы.

В настоящее время пациентка идёт на поправку, несмотря на сложный диагноз.

Читайте также:

Врачи из Подмосковья спасли мужчину, выпившего свыше тысячи банок энергетика

Подмосковные неврологи смогли восстановить мужчине подвижность «отнявшейся» руки

В Чите выявили первый за три года случай лихорадки денге
#врачи
#женщина
#мать
#аварии
#диагноз
#кома
#дтп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Выплату на технические средства реабилитации в 2023 году получили 2 тыс жителей Подмосковья
19 декабря 2023, 20:00

Фото: Istockphoto / Professor25

Выплата на технические средства реабилитации с начала года выдана более чем 2 тысячам жителей Подмосковья. Об этом сообщил начальник Управления по вопросам социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов Минсоцразвития Московской области Евгений Ермилов.
«В 2023 году выплату на ТСР получили более 2 тыс человек. Мы несколько лет назад реализовывали это через электронные сертификаты, но это было довольно сложно. Поэтому перешли на компенсационную выплату, причём сейчас она предоставляется в проактивном режиме. Достаточно просто того, что техсредства вписаны в индивидуальную программу реабилитации», – отметил Ермилов.
Он пояснил, что на сегодняшний день это 13 наименований. Широко представлены средства для адаптации жилого дома – например, функциональная кровать, подъёмник для ванны, устройства для гигиенических процедур, прикроватный столик.

Ермилов выступил на расширенном заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению. Темой стала реализация прав инвалидов в Подмосковье.

Читайте также:

Жители Подмосковья с начала года получили социальную помощь на 266 млн рублей

В России предложили страховать уход за пожилыми

Спасатели помогли пенсионерке, пролежавшей три дня на полу в своей квартире
#мособлдума
#инвалиды
#выплаты
#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф