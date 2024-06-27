Дерматолог Медведева назвала косметические процедуры, противопоказанные летом

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Сезонность некоторых косметических процедур связана с солнечной активностью и агрессивностью ультрафиолетовых лучей, которые с весны до начала осени набирают силу. Поэтому лазерные шлифовки и пилинги не стоит делать летом, предупредила врач-дерматолог, косметолог Кристина Медведева.
«Если нарушен эпидермальный слой кожи, это может привести к появлению пигментации, покраснениям, ожогов, истончению кожи и усилению процессов фотостарения. Поэтому летом нельзя делать процедуры, нарушающие поверхностный слой кожи – глубокие и срединные пилинги, а также лазерные шлифовки», – пояснила врач «Газете.Ru».Ручную же чистку кожи лица, аппаратные процедуры фото- и лазерного омоложения, не повреждающие поверхностный слой, можно делать с осторожностью. При этом, по словам Медведевой, летом не стоит начинать подобное лечение, если уже есть глубокая пигментация. Лучше оставить эти методики на вторую половину осени, когда солнце уже не так активно.
Однако существуют и процедуры аппаратной косметологии, которые можно делать в летний период. К ним Медведева отнесла ультразвуковую и вакуумную чистку, которые борются с акне и высыпаниями. Эти процедуры позволяют бережно очистить закупоренные поры и не повредить здоровые клетки.
Еще одна процедура, которую можно сделать летом, – это SMAS-лифтинг UTIMS.
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Лора Луганская