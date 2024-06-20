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Дерматовенеролог Баботина рассказала, как защитить кожу летом

20 июня 2024, 10:56
Фото: istockphoto / MelkiNimages

Фото: istockphoto / MelkiNimages

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Врач-дерматовенеролог МОККВД Анна Баботина поделилась советами о том, как сохранить здоровье кожи летом. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Летом особенно важно защищать кожу от солнца, чтобы предотвратить развитие меланомы, немеланомных раков кожи и обострение кожных заболеваний, таких как розацеа, акне и атопический дерматит.

«Есть два самых эффективных способа защитить кожу от вредного воздействия солнечных лучей, и их нельзя игнорировать. Первый способ — это одежда, которая защищает от солнца. Например, можно носить широкополую шляпу, солнечные очки и просторную одежду, которая закрывает как можно большую поверхность тела. Это обеспечит дополнительную защиту от солнца.Второй — использование солнцезащитных средств. Особенно важно применять их людям, которые принимают определённые лекарства, такие как оральные контрацептивы, антибиотики тетрациклинового ряда, противогрибковые препараты, биологически активные добавки со зверобоем или эфирные масла», - поделилась Анна Баботина.



Специалист добавила, что перед выходом на улицу нужно нанести солнцезащитное средство на лицо, уши, шею, плечи и руки. Средство должно впитаться в течение 15-20 минут. В течение дня необходимо обновлять слой средства каждые 1-2 часа, если вы находитесь на солнце. Это нужно, потому что кожа выделяет пот и себум, которые снижают эффективность защиты от солнца.

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В период летних дождей увеличиваются риски обострения психических расстройств
20 июня 2024, 10:39

Фото: iStock/ksenija18kz

Во время длительных летних дождей летом увеличивается риск обострения тяжелых психических расстройств. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, арт-терапевт, преподаватель Московского института психоанализа Валерия Кузнецова.
«В плохую погоду, в отсутствие прогулок, занятий активными видами спорта, становится сложно переключиться и снизить накопленный за день, неделю стресс. У людей, склонных к тревожности и депрессивному состоянию, непогода может вызывать ухудшение состояния», — рассказала Кузнецова в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

При этом она отметила, что в тёплое время года во время продолжительных осадков увеличивается число госпитализаций людей, страдающих психическими расстройствами.

Кузнецова пояснила, что из-за недостатка солнца снижается выработка гормона радости – серотонина. Для борьбы с плохим настроением специалист посоветовала протанцевать свои чувства, выразив своё состояние движениями разных частей тела.

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Сексолог указал на скрытые причины женских измен
20 июня 2024, 04:43

Фото: istock / Andrii Zastrozhnov

Люди могут изменять из-за биологических и психологических причин. Врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах в разговоре с «Лентой.ру» назвал скрытые причины женских измен.
Как утверждает врач, женщины могут решаться на измену из-за нарушений гормонального фона, который оказывает влияние на либидо. Булах уточнил, что провоцировать желание могут патологии надпочечников, гипертиреоз, опухоли гипоталамо-гипофизарной зоны головного мозга.

«При подобных нарушениях в организме происходит повышенный выброс гормонов (в первую очередь тестостерона), провоцирующих сексуальное желание. Также желание может усиливаться из-за приема различных стимулирующих средств и некоторых психических заболеваний», — пояснил сексолог.
При этом чаще всего женщины изменяют из-за эмоционального неудовлетворения отношениями, недостатка близости и поддержки. Также женская измена может происходить из-за желания расстаться. Эксперт уточнил, что у многих женщин есть страх одиночества, поэтому они могут начать отношения, не закончив предыдущее.

«Также в числе причин психологического характера можно отметить стремление женщины изменить в отместку, если партнер сам стал ей неверен», — отметил врач.
Врач также назвал причиной измен хроническую сексуальную неудовлетворенность. Если партнер просто хороший человек, не привлекающий женщину эмоционально, она начнет смотреть в сторону других мужчин.

Чтобы снизить риск женской измены, мужчинам важно следить за здоровьем, проверять гормональный баланс, вместе работать над отношениями и прислушиваться к интересам женщины. Необходимо обсуждать все происходящее между партнерами (как в быту, так и в постели), поддерживать женщину и давать ей тот вариант заботы и любви, в котором она нуждается, чтобы чувствовать себя комфортно.

А главное — удовлетворять свою партнершу не только физически, но и эмоционально, заверил Булах.

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Инфекционист рассказала о методах профилактики заражения ботулизмом
Врач-инфекционист Васильева: домашние консервы стоит хранить в прохладном месте
19 июня 2024, 20:52

Фото: iStock/monticelllo

При консервировании в домашних условиях нельзя нарушать технологию приготовления и использовать продукты с признаками гнили и порчи. Об этом рассказала врач-инфекционист, заведующая 5-м инфекционным отделением клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина Юлия Васильева.
«Ботулизм – тяжелое инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему, что может привести к остановке дыхания из-за нарушения иннервации мышц. Если вовремя не обратиться к врачу, заболевание может закончиться летальным исходом», – рассказала Васильева в разговоре с «Петербургским дневником».

По её словам, ботулотоксин попадает в организм с пищей или водой. Однако чаще всего он накапливается в консервах, в соленой или копченой рыбе, а также в колбасе. Он не имеет вкуса или запаха, поэтому почувствовать его невозможно.

Инфекционист посоветовала не покупать в непроверенных местах продукты домашнего копчения, не консервировать продукты с признаками порчи или гнили и не нарушать технологию приготовления. Домашние консервы стоит хранить в прохладном месте.

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#симптомы
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Россиянам назвали самые полезные продукты для сердца
Врач Саламатина: овощи, фрукты и жирная рыба очень полезны для сердца
19 июня 2024, 19:34

Фото: iStock/Lisovskaya

Чтобы поддержать здоровье сердца необходимо употреблять в пищу фрукты, овощи, орехи и жирную рыбу. Об этом рассказала врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина.
«Для сохранения здоровья сердца рекомендуется преимущественно пища растительного, а не животного происхождения. В дневном рационе должно быть не менее двух-трех порций фруктов (200 граммов) и столько же овощей», — рассказала Саламатина в беседе с «Газетой.Ru».

Она порекомендовала употреблять рыбу один-два раза в неделю. Лучше выбирать жирные сорта. Кроме того, полезно съедать 30 граммов несоленых орехов в день.

При этом необходимо ограничить употребление соли и исключить напитки с добавлением сахара, а углеводы получать из цельнозерновых продуктов и круп. Однако от алкоголя стоит оказаться вовсе.

Также Саламатина добавила, что умеренное употребление кофе (не более трёх-четырёх чашек в день) может благоприятно сказаться на здоровье.

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#болезни
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Раскрыты страшные последствия карнивор-диеты
Гастроэнтеролог Дианова: карнивор-диет может привести к пищевой депрессии
19 июня 2024, 18:49

Фото: iStock/Vladimir Mironov

Соблюдение карнивор-диеты может привести к пищевой депрессии. Об этом предупредила диетолог, гастроэнтеролог, диетолог, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.
Она пояснила, что питание на такой диете заключается в употреблении мяса, рыбы, яиц, то есть всех продуктов животного происхождения. Можно также есть бобовые, орехи, фрукты и овощи. То есть карнивор-диета является более суровой версией кетодиеты.

Однако специалист предупредила, что питание по этой диете может привести к психологическим проблемам и срыву.

«Это называется пищевой депрессией. Особенно часто она проявляется у женщин. Они так или иначе чаще употребляют сладкое, пытаясь заменить им какие-то любовные потребности. Мужчины решают эти проблемы чаще при помощи алкоголя и курения», — объяснила специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.

Они также добавила, что карнивор не является здоровым вариантом питания и может привести к затяжным запорам, которые потом сложно будет вылечить.

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Диетолог раскрыла необычную пользу шоколада
Диетолог Барредо: шоколад обладает противовоспалительным действием
19 июня 2024, 16:29

Фото: iStock/id-art

Шоколад благодаря содержанию флавоноидов обладает мощным противовоспалительным эффектом, а также полезен для работы мозга и состояния кожи. Об этом рассказала диетолог Алена Барредо.
«Шоколадные флавоноиды также хорошо воздействуют на нервную систему, проникают через гематоэнцефалический барьер и стимулируют работу гамма-аминомасляной кислоты и рецепторов к ней. Поэтому шоколад имеет успокаивающий эффект при стрессе», — отметила Барредо в разговоре с NEWS.ru.

По её словам, исследования показали, что какао способствует росту полезных бактерий в кишечнике, таким образом, шоколад может выполнять функцию пребиотика. Кроме того, в шоколаде содержится большое количество магния и меди.

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#здоровье
#продукты
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Названо блюдо, которое неизбежно приведет к ожирению
Диетолог Мухина: роллы неизбежно приведут к ожирению
19 июня 2024, 15:59

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Роллы в России не такие полезные, как в Японии, и могут привести к ожирению. Об этом рассказала диетолог Марият Мухина.
«Роллы, которые подают в ресторанах или которые россияне так любят заказывать домой, — это продукты, адаптированные под американскую культуру. Из этой страны они попали в Россию и пришлись по вкусу нашим соотечественникам. И очень жаль, ведь роллы — это настоящая метаболическая бомба, которая приводит к стремительному набору лишнего веса», — сказала Мухина в беседе с NEWS.ru.

По словам диетолога, в российских роллах мало рыбы, много риса и сыра «Филадельфия», который очень жирный. Мухина подчеркнула, что любовь к роллам может привести к углеводному сбою в организме и набору лишних килограммов.

Горячие роллы, отметила эксперт, готовят во фритюре. Они содержат в себе огромное количество жира и калорий, а также конечные продукты гликирования, который сильно ускоряют все процессы старения. Также Мухина добавила, что в роллах с шапочкой из соуса содержится калорий больше чем в пицце, торте и шоколаде.

Специалист пояснила, что в классическом японском варианте роллы состоят из красной рыбы, водорослей и риса, и они действительно полезны.

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В Коломне открыли реабилитационный центр для участников СВО
19 июня 2024, 15:27

Фото: Антон Чернов

На базе протезно-ортопедического предприятия в Коломне открыли реабилитационный центр для участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ознакомился с работой нового центра, осмотрел производство, пообщался с сотрудниками и бойцами.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. Сегодня меня пригласили, чтобы посмотреть, как работает ваше предприятие, которому мы передали дополнительные мощности. Сегодня в фокусе внимания – наши бойцы, получившие тяжёлые ранения. И важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Андрей Воробьёв.

Центр ежегодно сможет принимать порядка 500 участников СВО со всей России. Курс реабилитации составит 14 дней.

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#сво
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В Подмосковье семейные пары медработников получают компенсацию за аренду жилья
19 июня 2024, 15:11

Фото: istockphoto / Tom Merton

Уже почти 100 супружеских пар медработников получают компенсацию за аренду жилья. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В регионе супружеским парам медработников доступна компенсация за аренду жилья в размере 30 тысяч рублей.

«В этом году мы расширили программу и ввели увеличенную выплату для супружеских пар. Теперь же муж и жена могут получать компенсацию в размере 30 тыс. рублей.Новой расширенной мерой соцподдержки воспользовались уже 98 семей», — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Для получения ежемесячной компенсации за аренду жилья медики должны работать не менее, чем на 1 полную ставку по одной из 35 должностей. Поодробную информацию можно найти министертсва.

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