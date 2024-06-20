Дерматовенеролог Баботина рассказала, как защитить кожу летом

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Врач-дерматовенеролог МОККВД Анна Баботина поделилась советами о том, как сохранить здоровье кожи летом. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Летом особенно важно защищать кожу от солнца, чтобы предотвратить развитие меланомы, немеланомных раков кожи и обострение кожных заболеваний, таких как розацеа, акне и атопический дерматит.
«Есть два самых эффективных способа защитить кожу от вредного воздействия солнечных лучей, и их нельзя игнорировать. Первый способ — это одежда, которая защищает от солнца. Например, можно носить широкополую шляпу, солнечные очки и просторную одежду, которая закрывает как можно большую поверхность тела. Это обеспечит дополнительную защиту от солнца.Второй — использование солнцезащитных средств. Особенно важно применять их людям, которые принимают определённые лекарства, такие как оральные контрацептивы, антибиотики тетрациклинового ряда, противогрибковые препараты, биологически активные добавки со зверобоем или эфирные масла», - поделилась Анна Баботина.
Специалист добавила, что перед выходом на улицу нужно нанести солнцезащитное средство на лицо, уши, шею, плечи и руки. Средство должно впитаться в течение 15-20 минут. В течение дня необходимо обновлять слой средства каждые 1-2 часа, если вы находитесь на солнце. Это нужно, потому что кожа выделяет пот и себум, которые снижают эффективность защиты от солнца.
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