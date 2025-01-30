Дерматолог из МОНИКИ рассказал всю правду о псориазе

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Псориаз остаётся одним из наиболее стигматизированных недугов. Существует множество мифов о нём, которые мешают людям понять его природу и методы лечения. Дерматолог из МОНИКИ развеял эти мифы об этом заболевании, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Псориаз — это хроническое иммунозависимое заболевание, причины которого пока не установлены. Он характеризуется появлением красных, шелушащихся и выступающих над уровнем кожи пятен, которые могут сливаться друг с другом, формируя бляшки. Обычно псориаз поражает локти, колени, туловище, ягодицы и волосистую часть головы.
Кроме того, он добавил, что второй распространённый миф заключается в том, что псориаз всегда передаётся по наследству. Однако на самом деле вероятность развития заболевания у ребёнка составляет лишь 10–12 %, если болен только один из родителей, и 50 % — если оба.
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«Во-первых, многие думают, что псориаз — это инфекционное заболевание. Это не так. Псориаз не передается от человека к человеку, и его природа неинфекционная», — рассказал заведующий кафедрой дерматовенерологии МОНИКИ им. Владимирского Антон Молочков.
Кроме того, он добавил, что второй распространённый миф заключается в том, что псориаз всегда передаётся по наследству. Однако на самом деле вероятность развития заболевания у ребёнка составляет лишь 10–12 %, если болен только один из родителей, и 50 % — если оба.
Покраснение и шелушение кожи являются основными симптомами псориаза, однако это заболевание может также вызывать псориатический артрит, другие аутоиммунные нарушения и проблемы с сердечно-сосудистой системой.
«Многие полагают, что стресс и неправильное питание являются главными причинами псориаза, однако эти факторы могут быть лишь триггерами для обострения заболевания. Также важно понимать, что хотя полностью избавиться от этого заболевания невозможно, современные методы лечения могут обеспечить длительные периоды ремиссии», — подчеркнул Молочков.
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Дайана Хусинова