Врач объяснил, какая рыба снижает риск инсульта и инфаркта

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В настоящее время все больше людей отдает предпочтение рыбе – наиболее полезному и легкому продукту питания. Она облагает приятными вкусовыми качествами, а также несет несомненную пользу здоровью человека.
Врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Доктор Фил в беседе с «Радио 1» рассказал о полезных свойствах рыбы.
Однако он подчеркнул, что переусердствовать не стоит. Рекомендуемое количество рыбы в неделю — два-три раза.
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«Главная полезное свойство рыбы, особенно лосося и форели, — огромное количество полиненасыщенных жирных кислот, которые участвуют в жировом обмене, повышают уровень «хорошего» холестерина в крови и косвенно способствуют снижению «плохого» холестерина. Это все в совокупности уменьшает риск развития атеросклероза. А он является частой причиной смертельных инфарктов и инсультов. Следовательно, чем больше едите рыбы, тем меньше риск умереть и тем выше продолжительность жизни», — объяснил специалист.
Однако он подчеркнул, что переусердствовать не стоит. Рекомендуемое количество рыбы в неделю — два-три раза.
«Желательно лосось, форель, треску, тунец. Любая рыба — разнообразие мясного рациона. Но важно помнить, что это только рекомендации, а не гарантии. Нельзя забывать, что без физической нагрузки, умения справлять со стрессом, отказа от вредных привычек никакая рыба не поможет», — заключил Доктор Фил.
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Анастасия Панченко