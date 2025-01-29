Рузский врач Кривошея развеял миф о безобидности разового приёма наркотиков

Фото: пресс-служба Рузского г. о.
Некоторые мифы о наркотиках и их воздействии на организм могут ввести в заблуждение как молодёжь, так и взрослых. Важно знать, какие именно вещества являются наркотическими, и другие факты о наркотиках, заявил психиатр-нарколог Рузской больницы Артём Кривошея.
Бытует мнение, что наркотиками являются только вещества, запрещённые законом. Однако даже некоторые препараты, которые продаются в аптеках без рецепта, могут привести к зависимостям. Речь идёт, например, о злоупотреблении анальгетиками и успокоительными средствами.
К тому же существует заблуждение, что небольшие дозы наркотиков не вызывают зависимости или проблем со здоровьем.
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К тому же существует заблуждение, что небольшие дозы наркотиков не вызывают зависимости или проблем со здоровьем.
«Но даже единичное употребление может стать началом зависимости, так как наркотические вещества влияют на химические процессы в мозге. Попробовавший наркотик человек рискует высвободить в организме «гормоны счастья», что может привести к повторному употреблению для достижения таких же ощущений», – объяснил врач, слова которого привели в пресс-службе администрации Рузского городского округа.Люди, уже имеющие зависимость, считают, что могут сами прекратить употребление наркотиков, когда захотят. Однако зависимость – заболевание, требующее квалифицированного подхода и даже медицинского вмешательства. После длительного употребления наркотиков ломка может быть крайне тяжёлой, и без поддержки с ней сложно справиться.
«К тому же люди часто воспринимают наркотики как способ получить удовольствие и поднять настроение. Но многие вещества, особенно при регулярном употреблении, могут вызывать депрессию, тревожность и другие психические расстройства. Наркотики могут влиять и на ментальное здоровье», – предупредил Кривошея.Неделя с 27 января по 2 февраля объявлена Минздравом России Неделей профилактики употребления наркотических средств.
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Лора Луганская