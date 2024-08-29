Дети участников СВО смогут лечиться в подмосковном Детском клиническом центре

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Дети участников специальной военной операции со всей России смогут получать помощь в новом Детском клинического центра имени Л.М. Рошаля в Красногорске, соответствующее соглашение заключено между медучреждением и фондом «Защитники Отечества». Клинический центр осмотрела замминистра обороны РФ Анна Цивилева совместно с первым зампредом правительства Московской области Людмилой Болатаевой, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.
«Нам очень важно, чтобы дети наших героев имели возможность получать медицинскую помощь в таких центрах. У всех ребят, которые здесь окажутся, будет возможность в дальнейшем жить здоровой, полноценной, активной жизнью, несмотря на те трудности, с которыми они сталкивались», — сказала Анна Цивилёва.Она также добавила, что военнослужащим необходимо знать, что об их семьях и детях заботятся и в трудную минуту придут на помощь.
В свою очередь, Людмила Болатаева отметила высокий уровень технической оснащённости медицинского центра и профессионализм сотрудников.
«Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля — это крупнейший многофункциональный медицинский флагман, оказывающий помощь маленьким пациентам. Мы оснастили его по последнему слову техники и собрали команду лучших специалистов. Наш губернатор Андрей Воробьёв особо подчеркнул, что дети со всей России смогут бесплатно получать здесь лучшую медицинскую помощь», — добавила Людмила Болатаева.В медучреждении есть все направления детской медицины, здесь можно проводить до 50 операций в день, а персонал насчитывает свыше 500 специалистов и более 800 представителей среднего медицинского звена. Вместимость клинического центра составляет свыше 460 коек.
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Лев Каштанов