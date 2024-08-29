В больнице Долгопрудного установили аппарат «Спасатель клеток» за 5 млн рублей

Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный
Новый аппарат для аутотрансфузии крови под названием «Спасатель клеток» поступил в операционный блок Долгопрудненской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Оборудование будет использоваться для переливания пациенту его собственной крови, собранной в процессе оперативного вмешательства. Далее кровь фильтруется и после обработки на центрифуге и отмывания, возвращается в кровоток пациента.
Как отметили в администрации, новое высокотехнологичное оборудование будут применять в абдоминальной и сосудистой хирургии, а также в урологии, ортопедии и других направлениях.
«Спасатель клеток» поступил анестезиологам-реаниматологам больницы по программе модернизации стационаров Минздрава Московской области. Общая стоимость операционного оборудования со всеми принадлежностями – около 5 млн рублей.
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«Это безвредная, высокотехнологичная и щадящая процедура, которая создаёт возможность проведения хирургических вмешательств, сопровождаемых большой и стремительной кровопотерей. Она абсолютно исключает риск несовместимости и переноса инфекционных заболеваний, что возможно при использовании компонентов донорской крови», – пояснили в пресс-службе.
Как отметили в администрации, новое высокотехнологичное оборудование будут применять в абдоминальной и сосудистой хирургии, а также в урологии, ортопедии и других направлениях.
«Спасатель клеток» поступил анестезиологам-реаниматологам больницы по программе модернизации стационаров Минздрава Московской области. Общая стоимость операционного оборудования со всеми принадлежностями – около 5 млн рублей.
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Лора Луганская