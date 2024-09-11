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Врач-невролог объяснила, как распознать детский инсульт

11 сентября 2024, 09:27
Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

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Детский инсульт приводит к стойкому или пожизненному неврологическому дефициту, нарушению нервно-психического развития, когнитивным и поведенческим расстройствам, а также повышает риск развития эпилепсии.
Существует два типа инсульта:

  1. Ишемический: нарушение кровоснабжения головного мозга из-за спазма или закупорки сосудов;
  2. Геморрагический: кровоизлияние в мозг;
Заболевание может возникнуть у ребёнка как внутриутробно или во время родов, так и в старшем возрасте. В последнее время в Детской больнице Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) количество детей с ишемическим инсультом значительно превышает число пациентов с геморрагическим инсультом.



По мнению врача-невролога Татьяны Кацман, причинами инсульта у детей раннего возраста могут быть осложнения во время беременности матери, заболевания крови, генетические факторы, врождённые пороки сердца, аномалии головного мозга, последствия вирусных инфекций и системные заболевания.

Признаки инсульта могут включать нарушение речи, слабость в конечностях, головокружение, онемение лица, асимметрию лица, двоение в глазах, нарушение координации движений, потерю сознания и судороги. Трудности в диагностике инсульта связаны с тем, что он может маскироваться под другие заболевания.

«В отличие от взрослых, для которых более вероятны ишемические инсульты, вызванные закупоркой сосудов и недостатком кровоснабжения мозга, у детей не менее вероятна и другая разновидность инсульта — геморрагический. Он характеризуется кровоизлиянием в мозг и гибелью его тканей», — рассказала врач-невролог Детской больницы МОЦОМДа Татьяна Кацман.

В этих случаях нужно четко знать алгоритм действий, чтобы спасти своему ребенку жизнь, у которого появились признаки инсульта.

«Без промедления вызывайте скорую медицинскую помощь по телефону 112, если вы заметили у своего ребенка признаки инсульта. Не нужно надеяться на то, что все пройдет само по себе. Первые три часа с момента проявления симптомов — то время, когда лечение наиболее эффективно», — добавила доктор.
Быстрая госпитализация ребёнка повышает вероятность постановки правильного диагноза и начала соответствующего лечения. Эксперты МОЦОМДа рекомендуют родителям внимательно следить за здоровьем своих детей.

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В Подмосковье с начала года онлайн оформлено 270 тыс. медицинских справок
10 сентября 2024, 22:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Московской области с начала года жители оформили через интернет около 270 тыс. медицинских справок. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В режиме онлайн можно заказать такие документы, как справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у для абитуриентов, справка для получения путёвки на санаторно-курортное лечение 070/у. Также доступны для заказа выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей 076/у, санаторно-курортная карта для взрослых 072/у и справка для предоставления в спортивную секцию.
«Оформление необходимых справок в онлайн-формате позволяет не тратить время на дорогу в поликлинику. Жители могут получить готовый документ в электронном виде в несколько кликов. С начала года оформлено почти 270 тыс. медицинских справок», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».

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Врач Ананенко заявил об опасности короткого сна
10 сентября 2024, 21:09

Фото: iStock/Nuttawan Jayawan

Невролог, кандидат медицинских наук Вячеслав Ананенко заявил, что малое количество сна ночью может быть опасно.
По его словам, короткий сон может привести к психосоматическим заболеваниям.

«Всё дело только во времени проявления патологий. Работа на предельных скоростях мозга может привести не только к заболеваниям, но и к психопатологическим расстройствам за счёт грубых нейромедиаторных нарушений биохимии мозга, которая организовывалась сотнями тысяч лет согласно циркадных ритмов», — пояснил в беседе с Газета.ру Ананенко.

Кроме этого, хронический недосып может стать причиной нарушения сердечного ритма, неустойчивости артериального давления, диспепсии в виде нарушения пищеварения и гастралгии.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог Юрий Конев заявил, что, чем старше человек, тем у него более высокий шанс развития онкологического заболевания.

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Врач Темиржанов назвал внешние признаки алкогольной зависимости
Врач Темиржанов: Учащение алкоголизации — повод насторожиться
10 сентября 2024, 19:52

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Врач психиатр-нарколог Астемир Темиржанов заявил, что об определённой алкогольной зависимости могут говорить учащение алкоголизации, предвкушение выпивки, изменения в поведении, нарушение социальных и межличностных взаимодействий, проблемы со здоровьем.
При обнаружении этих признаков врач рекомендовал обращаться к специалистам, поскольку лишь профессионал способен поставить точный диагноз.

«Алкоголиком можно стать в любом возрасте. Алкоголизм – биопсихосоциальное заболевание, на развитие которого влияет множество факторов. Заболевание по мере своего развития незаметно «бьет» по психике, здоровью и социальным и семейным взаимодействиям. Точно установить, имеется ли уже сформированная зависимость, может только врач-нарколог», – пояснил в беседе с «Петербургским дневником» Темиржанов.

До этого россиянам объяснили повышенную сонливость в осенний период. Специалисты объясняют, что всё дело в гормоне мелатонине, который вырабатывается осенью активнее. Для того, чтобы побороть сонное состояние эксперты рекомендуют планировать чётче режим дня, устраивать регулярные небольшие перерывы, нормально питаться, больше времени проводить на свежем воздухе. Как пишет Общественная Служба Новостей, здесь также могут помочь короткий дневной сон, умывание холодной водой, кофеин и спорт.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог Юрий Конев заявил, что, чем старше человек, тем у него более высокий шанс развития онкологического заболевания.

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Геронтолог Конев заявил об интересном факторе развития опухолей
Геронтолог Конев: Возраст – один из факторов развития опухолей
10 сентября 2024, 19:34

Фото: iStock/Artur Wnorowski PhD

Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог Юрий Конев заявил, что, чем старше человек, тем у него более высокий шанс развития онкологического заболевания.
«Закономерность прямая — чем старше человек становится, тем выше у него риск онкологических заболеваний. Накапливаются генетические мутации, уменьшается обмен веществ, снижается активность иммунной системы. Раковые заболевания успешно лечатся только на ранних стадиях. А если онкология у человека обнаруживается на поздних стадиях развития, то вероятность выздоровления становится ниже. Возраст является фактором риска развития опухолей», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Конев.

А дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Мария Додина рассказала о самых распространённых ошибках женщин при уходе за лицом. Так, по её словам, неверно не смывать макияж перед сном, использование активных средств без базовых, отсутствие увлажняющих солнцезащитных средств.

«Еще одной распространенной ошибкой ухода за кожей является её избыточное очищение. Злоупотребление очищающими средствами может стать причиной повышенной чувствительности кожи и нарушению её барьерных функций. Эксфолиантами можно пользоваться не чаще двух раз в неделю, возможно, они вовсе будут не нужны, если в домашнем уходе есть активные компоненты», — добавила в беседе с «Известиями» врач.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов заявлял, что черешня и вишня являются очень полезными для людей с атеросклерозом и малокровием.

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#онкология
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#возраст
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«Дискомфорт и раздражение»: Диетолог рассказала, кому опасно употреблять лук
Диетолог Дианова: лук может вызывать дискомфорт за счет содержащихся сахаров
10 сентября 2024, 17:46

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

9 сентября в России отмечался день лука. В Древней Руси крестьяне в этот день украшали свои дома луковыми косами и венками, а ещё устраивали праздник и народные гулянья. Всем известно, что лук полезен для здоровья, так как обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами.
Исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» отметила, что лук полезен за счет сернистых соединений, которые содержит в своем составе. Также лук необходим для красоты.

«Это растительный продукт, поэтому он обязательно должен быть в нашем рационе. К тому же он недорогой. В ковидные времена многие люди ели в сыром виде лук и не болели. В нем есть витамин С, антиоксиданты и инулин», — рассказала диетолог.

Лук, по словам психолога пищевого поведения, можно добавлять во все овощные супы и рагу. Также его можно употреблять в свежем виде, вымочив в воде, чтобы ушла сильная горечь.

Но все не так однозначно, потому Нурия Дианова указала на некоторые нюансы и противопоказания.

«Лук может вызывать дискомфорт у людей с очень высоким уровнем тревоги, у пациентов с синдромом раздраженного кишечника. Там есть компоненты, которые могут вызывать этот самый дискомфорт, в том числе за счет содержащихся видов сахаров», — объяснила специалист.

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#питание
#лук
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Главный диетолог Московской области сообщила о последствиях «синдрома мегаполиса»
10 сентября 2024, 15:52

Фото: istockphoto / MR1805

Жизнь в городах привлекает комфортом и множеством возможностей, но также сопряжена с недостатками: загрязнением воздуха, нервным напряжением и нерациональным питанием. Хотя многие предпочитают домашнюю кухню и здоровое питание, молодежь часто выбирает фаст-фуд, не желая тратить время на приготовление пищи. Это может привести к проблемам с пищеварением и ожирению.

«Нутриентами называют питательные и биологически активные вещества, содержащиеся в пище. Для жителей городов характерен «синдром мегаполиса» – феномен их дефицита и одновременного накопления в организме вредных для здоровья веществ. Например, при низком уровне кальция повышается усвоение свинца, при нехватке цинка – накопление кадмия. Эти тяжелые металлы токсичны для человека, повреждают органы и системы», – рассказала главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина.

Дефицит таких элементов, как хром, селен, фосфор и йод, может негативно сказаться на продолжительности жизни. Врач рекомендует компенсировать последствия городской жизни путем употребления витаминов, микроэлементов и полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. Лучше всего получать эти вещества из сбалансированного питания, хотя витаминные комплексы тоже могут быть полезны.

Важно сократить потребление простых сахаров и насыщенных жиров. Простые сахара содержатся в обычном сахаре, крахмале и фруктах, поэтому, несмотря на их пользу, их потребление также нужно контролировать, ведь из-за большого количества сахара они также способствуют ожирению. Насыщенные жиры содержатся в продуктах животного происхождения, таких как сало, колбасы и жирное мясо. Эти продукты следует ограничить в рационе.

Полноценное питание невозможно без пищевых волокон, которые содержатся в овощах, фруктах, злаках и кисломолочных продуктах. Полезны пряные травы и зелень, а также сушеные специи, такие как куркума и корица, которые помогают справляться со стрессом. Чай с валерианой или пустырником также способствует расслаблению и улучшению самочувствия.

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#врач
#диетолог
#питание
#здоровье
#подмосковье
#московская область
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2 тысячи детей получили консультацию в клинико-диагностическом Центре имени Л.М. Рошаля
10 сентября 2024, 14:53

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

С конца августа врачи детского клинико-диагностического центра имени Л.М Рошаля принимают детей. Консультации доступны для жителей региона и всей России, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«С момента открытия консультацию врачей нашего центра получили уже более 2 тысяч маленьких пациентов. Здесь доступны как очные приемы специалистов, так и телемедицинские консультации. Прием ведут узкопрофильные специалисты, в том числе аллерголог, невролог, кардиолог», — сказала главный врач Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
Детский клинический центр является флагманским проектом в сфере здравоохранения Московской области и координирует работу всех детских учреждений региона. В нём работают специалисты из разных регионов страны, являющиеся лидерами в педиатрии, хирургии, реабилитации и диагностике. В этом центре ежегодно стационарное лечение будут проходить около 15 тысяч юных пациентов, а амбулаторное лечение — более 150 тысяч пациентов.

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#врач
#консультации
#рошаль
#подмосковье
#московская область
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Истринские хирурги вернули мотоциклисту почти оторванную руку
10 сентября 2024, 14:52

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Истринской больницы восстановили почти оторванную руку мотоциклиста. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 29-летний мужчина с частичной ампутацией руки. Травму он получил после столкновения его мотоцикла с автомобилем. Рука держалась только на мягких тканях.
«Был риск потери руки, но нам удалось её спасти. Мы провели хирургическую обработку, зафиксировали конечность в правильном положении. Затем выполнили остеосинтез аппаратом Илизарова», – рассказал заведующий травматологическим отделением Роберт Миллер.
Пациент провёл в отделении полтора месяца. Сейчас он выписан, находится под наблюдением травматолога и проходит реабилитацию у невролога. Байкер также занимается лечебной физкультурой для восстановления функций руки.

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В Москве за неделю выявлено 5769 новых случаев COVID-19, умерли восемь человек
10 сентября 2024, 14:27

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

В Москве за неделю со 2 по 8 сентября выявлено 5 769 новых случаев заболевания коронавирусом. Восемь человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались.
Такие данные приводятся в еженедельной сводке федерального штаба по коронавирусу. Госпитализированы в медицинские учреждения за неделю 281 человек. 5 057 человек, у которых ранее был подтверждён коронавирус, выздоровели.

На прошлой неделе число вновь заболевших составляло 5 500 человек. Таким образом, количество выявленных новых случаев заболевания COVID-19 в столице за неделю увеличилось на 719 человек, или на 14,2%. Москва лидирует по стране по показателям смертности от коронавируса. В России за неделю госпитализированы 3 166 человек. Это на 7% больше, чем неделей ранее.

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#коронавирус
#заболевания
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