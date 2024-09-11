Врач-невролог объяснила, как распознать детский инсульт

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Детский инсульт приводит к стойкому или пожизненному неврологическому дефициту, нарушению нервно-психического развития, когнитивным и поведенческим расстройствам, а также повышает риск развития эпилепсии.
Ишемический: нарушение кровоснабжения головного мозга из-за спазма или закупорки сосудов; Геморрагический: кровоизлияние в мозг;
По мнению врача-невролога Татьяны Кацман, причинами инсульта у детей раннего возраста могут быть осложнения во время беременности матери, заболевания крови, генетические факторы, врождённые пороки сердца, аномалии головного мозга, последствия вирусных инфекций и системные заболевания.
Признаки инсульта могут включать нарушение речи, слабость в конечностях, головокружение, онемение лица, асимметрию лица, двоение в глазах, нарушение координации движений, потерю сознания и судороги. Трудности в диагностике инсульта связаны с тем, что он может маскироваться под другие заболевания.
«В отличие от взрослых, для которых более вероятны ишемические инсульты, вызванные закупоркой сосудов и недостатком кровоснабжения мозга, у детей не менее вероятна и другая разновидность инсульта — геморрагический. Он характеризуется кровоизлиянием в мозг и гибелью его тканей», — рассказала врач-невролог Детской больницы МОЦОМДа Татьяна Кацман.
В этих случаях нужно четко знать алгоритм действий, чтобы спасти своему ребенку жизнь, у которого появились признаки инсульта.
«Без промедления вызывайте скорую медицинскую помощь по телефону 112, если вы заметили у своего ребенка признаки инсульта. Не нужно надеяться на то, что все пройдет само по себе. Первые три часа с момента проявления симптомов — то время, когда лечение наиболее эффективно», — добавила доктор.
Быстрая госпитализация ребёнка повышает вероятность постановки правильного диагноза и начала соответствующего лечения. Эксперты МОЦОМДа рекомендуют родителям внимательно следить за здоровьем своих детей.
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