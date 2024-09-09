Детский травматолог объяснил, чем опасно падение на прямые руки

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
12-летний житель Подмосковья неудачно позанимался на турнике Мальчик приземлился на прямые руки и получил сложный перелом лучевой кости. Скорая помощь доставила его в Московскую областную детскую клиническую больницу, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Ребенок поступил в стационар в состоянии средней тяжести. Отмечался отек, деформация области лучевого сустава, снижение чувствительности пальцев кисти. По экстренным показаниям ребенку проведено хирургическое вмешательство: устранили смещение отломков лучевой кости, зафиксировали их стержнями», – прокомментировал кандидат медицинских наук, заведующий травматолого-ортопедическим отделением №3 Сергей Катин.
Сейчас состояние маленького пациента удовлетворительное. Ему предстоит пройти реабилитацию, а после полного восстановления кости будет проведена ещё одна операция по удалению металлических фиксаторов.
Травматолог также напомнил о важности правильного приземления при прыжках с высоты:
Травматолог также напомнил о важности правильного приземления при прыжках с высоты:
«При прыжке с высоты важно правильно приземлиться, чтобы не получить травму. Если приземляетесь на ноги, то мягкое сгибание колен уменьшит удар. Если и на руки, то их тоже нужно смягчить, немного согнув в локте. Это позволит амортизировать удар».
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