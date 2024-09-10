Врач Ананенко заявил об опасности короткого сна

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Невролог, кандидат медицинских наук Вячеслав Ананенко заявил, что малое количество сна ночью может быть опасно.
По его словам, короткий сон может привести к психосоматическим заболеваниям.
Кроме этого, хронический недосып может стать причиной нарушения сердечного ритма, неустойчивости артериального давления, диспепсии в виде нарушения пищеварения и гастралгии.
Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог Юрий Конев заявил, что, чем старше человек, тем у него более высокий шанс развития онкологического заболевания.
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«Всё дело только во времени проявления патологий. Работа на предельных скоростях мозга может привести не только к заболеваниям, но и к психопатологическим расстройствам за счёт грубых нейромедиаторных нарушений биохимии мозга, которая организовывалась сотнями тысяч лет согласно циркадных ритмов», — пояснил в беседе с Газета.ру Ананенко.
Кроме этого, хронический недосып может стать причиной нарушения сердечного ритма, неустойчивости артериального давления, диспепсии в виде нарушения пищеварения и гастралгии.
Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог Юрий Конев заявил, что, чем старше человек, тем у него более высокий шанс развития онкологического заболевания.
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Мелисса Тимофеева