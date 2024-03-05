Детской больнице в Подмосковье передали шапочки и пледы для недоношенных младенцев

Фото: пресс-служба Минздрава МО
«Подарки младенцам связаны из гипоаллергенной нити. После того, как комплекты проходят обработку, их используют по назначению прямо в боксах, где выхаживают новорождённых. Набор остаётся за ребёнком, и при выписке родители забирают шапочку и плед с собой», — рассказала заведующая отделением Мария Попова.Это не первые подарки, которые мастерица принесла в больницу. Связанные ей вещи помогают и малышам, и их родителям, и врачам.
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