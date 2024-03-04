В Подмосковье за год родилось более 70 тысяч детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 72,7 тыс. младенцев родилось в Московской области в 2023 году, такие высокие показатели связаны, в том числе, с повышением качества медицинского обслуживания беременных и рожениц, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«В регионе созданы условия для комфортного ведения беременности и для родов. В рамках проекта «Наша женская консультация» были внедрены новые услуги для беременных, в том числе индивидуальное сопровождение беременности личным помощником и телемедицинские консультации», — отметила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.Она добавила, что подмосковные родильные дома оснащены всем необходимым оборудованием, а штаты медучреждений укомплектованы высококвалифицированными специалистами.
Полная информация о системе родовспоможения в Московской области размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье», кроме того, вопросы можно задать специалистам контактного центра по бесплатному телефону: +7 (800) 550-30-03. Звонки принимаются ежедневно с восьми утра до восьми вечера.
Читайте также:
Врач раскрыла необходимость пищевых добавок в продуктах
Искусственный интеллект помог подмосковным врачам сэкономить время на заполнение медкарт
«Железные показатели»: Эксперты рассказали, какие анализы крови нужно сдать после зимы
Лев Каштанов