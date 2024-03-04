В Подмосковье завершилась Всероссийская акция «Поколение добра»

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«Всероссийская акция «Поколение добра» – не просто цепочка акций, а пример того, как общество может объединиться для решения важной проблемы. Мы показали, что каждый город, каждый человек может стать частью этого движения добра и внести свой вклад в спасение жизней людей», — отметила главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.
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