Диетолог Дианова: «Отказываемся от сахара — уменьшаем восприятие сладкого»

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Врач-диетолог Нурия Дианова заявила, что отказ от сладкого приводит к тому, что обновляются вкусовые рецепторы, что меняет восприятие сладкого.
По словам врача, изменение восприятия сладкого проявляется в том, что человеку начинают казаться слаще продукты, которые раньше таковыми не ощущались.
При этом, заметила Дианова, надо понимать, что для достижения такого результата необходимо менять свои вкусовые привычки, а на это нужно время.
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При этом, заметила Дианова, надо понимать, что для достижения такого результата необходимо менять свои вкусовые привычки, а на это нужно время.
«Через время обновляются вкусовые рецепторы, и через месяц человеку уже не нужно будет столько сахара. Многие продукты, которые он ел раньше, могут показаться чрезмерно сладкими, и он не сможет есть их в прежнем объёме. Если вообще отказаться от промышленных продуктов, мы уменьшаем порог восприятия соли и глутамата, а если мы отказываемся от сахара, мы уменьшаем восприятие сладкого. Это работает, но для этого нужно выдержать этот месяц, где мы воздерживаемся», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.
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Мелисса Тимофеева