Диетолог Стародубцева назвала мешающие похудеть продукты

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Врач-диетолог Лилия Стародубцева назвала продукты, которые мешают похудеть. По мнению специалиста, для эффективной борьбы с лишним весом следует исключить из рациона мучное и картофель.
В разговоре с РИАМО диетолог и нутрициолог отметила, что перед тем, как начинать борьбу с лишними килограммами, важно определить причину их появления. Это может быть связано как с непониманием принципов здорового питания, так и с проблемами со здоровьем. Однако любой человек способен отказаться от вредных продуктов в своём меню и начать избавляться от лишнего веса.
Прежде всего, врач советует убрать из рациона хлебобулочные изделия с высоким содержанием пшеничной муки, картофель и белый шлифованный рис. По её словам, это тяжёлые для переваривания и усвоения продукты. Лишний вес свидетельствует о сложностях в работе желудочно-кишечного тракта и нарушениях желчеоттока. Поэтому диетолог советует также сократить употребление в пищу красного мяса.
Не стоит также употреблять рафинированный сахар и переработанные мясные продукты — колбасу, сосиски и так далее. Добавить же в рацион следует клетчатку и цельные крупы (пшено, гречку). Обязательно необходимо потреблять достаточное количество воды — не менее 30 миллилитров на килограмм веса в сутки, заключила Лилия Стародубцева.
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Прежде всего, врач советует убрать из рациона хлебобулочные изделия с высоким содержанием пшеничной муки, картофель и белый шлифованный рис. По её словам, это тяжёлые для переваривания и усвоения продукты. Лишний вес свидетельствует о сложностях в работе желудочно-кишечного тракта и нарушениях желчеоттока. Поэтому диетолог советует также сократить употребление в пищу красного мяса.
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Александр Бойцов