Диетолог Мухина: Баклажаны нельзя есть сырыми

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина объяснила, что баклажаны нельзя есть сырыми из-за содержащемся в них соланине, который может вызывать боли в желудке.
«Сырые баклажаны содержат большое количество соланина. При их употреблении у человека могут появиться такие симптомы, как боль в желудке и тошнота», — заявила в беседе с «Москвой 24» Мухина.Кроме баклажанов врач не рекомендовала употреблять в сыром виде спаржу и шпинат.
«Болит вокруг, так как рядом с поджелудочной железой находится большое нервное сплетение и если оно попадает в очаг воспаления, то тогда боль разливается по всему животу. Тут появляется ощущение обруча или круга», — приводит utro.ru объяснение врача.Читайте также:
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