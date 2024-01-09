Диетолог назвала защищающий от цирроза печени и диабета напиток

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Какао может быть полезно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими проблемы со здоровьем. О пользе ароматного напитка рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова в беседе с радио Sputnik.
Эксперт отметила, что вещества, которые содержаться в какао, положительно влияют на пациентов с циррозом печени.
«Несомненно, напиток не будет лекарством, но он может замедлить прогрессирование этого заболевания. Какао может быть вспомогательной частью комплексной терапии различных патологий, которые приводят к циррозу, например вирусных гепатитов или неалкогольной жировой болезни печени», — пояснила диетолог.
Помимо этого, какао содержит множество антиоксидантов, которые борются с атеросклерозом и связанными с ним заболеваниями сердца и сосудов.
«Биоактивные соединения, которые есть в какао, уменьшают склеивание тромбоцитов, это тоже помогает в профилактике инфарктов и инсультов. Поэтому можно сказать, что напиток продлевает жизнь», — рассказала специалист.Залетова советует употреблять какао без сахара и молока 2-3 раза в неделю.
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