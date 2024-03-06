Диетолог опровергла миф о вреде совместного употребления помидоров и огурцов

Весна — период, когда не стоит придерживаться вегетарианства. В это время организм нуждается в мясе и продуктах животного происхождения. Кардиолог, кандидат медицинских наук, Анна Кореневич заявила, что жиры должны присутствовать в рационе ежедневно, и рассказала про самые полезные. Об этом пишет RG.ru, ссылаясь на портал здоровое-питание.рф.