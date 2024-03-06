Диетолог опровергла миф о вреде совместного употребления помидоров и огурцов

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Помидоры и огурцы обладают множеством полезных свойств и витаминов, однако существует миф, что эти овощи нельзя употреблять вместе. Диетолог Полина Журавлева рассказала, действительно ли опасен салат из этих овощей.
«В томатах содержится ликопин, который очень полезен. Он снижает риск развития онкологических заболеваний, способствует правильной работе сердца, в нем предостаточно витаминов. С, B, много калия. Огурцы тоже молодцы, они замечательные помощники в очистке организма от токсинов, и почки скажут вам спасибо за употребление одного-двух огурцов», — пояснила Журавлева в интервью с Общественной службе новостей.
При этом специалист рассказала, что аскорбиназа, которая содержится в огурце, уничтожает витамин С в помидорах. При этом эти овощи по-разному перевариваются. Однако вместе их есть можно. По ее словам, овощи могут бродить в животе и можно получить легкое вздутие и не более.
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