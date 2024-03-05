Врач Разаренова рассказала, сколько блинов можно съесть на Масленицу без вреда для фигуры

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Количество блинов, которое можно съесть без вреда для здоровья, зависит от индивидуальных потребностей каждого человека, рассказала в эфире «Радио 1» диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова. Допустимое количество – 2-3 блина в день.
«Но опять же, количество блинов, которое можно съесть без вреда для здоровья, может различаться для каждого человека. Слушайте свои ощущения сытости и не переедайте. Важно помнить о мере и сбалансированном питании во время Масленицы и в любое другое время», – поясняет собеседница «Радио 1».Важно обращать внимание на начинку. Если она слишком калорийная или жирная, то стоит уменьшить количество блинов. Среди начинок, от которых лучше воздержаться или употреблять в умеренном количестве — мёд, варенье, сгущёнка, сало, жирные колбасы, копчёности, маринованные грибы и огурцы. Консервам лучше предпочесть свежие или натуральные начинки.
«Важно помнить о балансе и разнообразии в питании. Лучше выбирать легкие и полезные начинки, такие как свежие овощи, зелень, творог, ягоды или фрукты. Таким образом, можно насладиться вкусными блинами без вреда для здоровья», – отметила Александра Разаренова.
6 советов врача, которые помогут соблюдать диету в период Масленицы
1. Умеренность. Важно помнить о мере во всём. Не нужно переедать и употреблять слишком много калорийных блюд. Выбирайте небольшие порции и наслаждайтесь каждым угощением.
2. Выбор начинки. Предпочтите начинки для блинов с низким содержанием жиров и сахара. Например, овощи, зелень, творог, ягоды или фрукты могут стать отличными вариантами.
3. Замены. Вы можете экспериментировать с заменой некоторых ингредиентов на более полезные. Например, использовать цельнозерновую муку, добавлять овсяные хлопья или отруби в тесто для блинов.
4. Физическая активность. Не забывайте о занятиях спортом или физической активности в период Масленицы. Это поможет сжигать лишние калории и поддерживать фигуру.
5. Питьевой режим. Соблюдайте режим питья и употребляйте достаточное количество воды. Это поможет ускорить обмен веществ и избавиться от лишних калорий.
6. Самоконтроль. Важно слушать свое тело и не переедать из-за общей атмосферы праздника. Помните о своих целях и стремитесь к ним.
«Соблюдая эти рекомендации, вы сможете насладиться вкусными блинами в период Масленицы, не нарушая свою диету и сохраняя фигуру», – резюмировала собеседница «Радио 1».
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