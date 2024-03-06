Врачи назвали продукты, которые нужно употреблять весной для здоровья сосудов

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Весна — период, когда не стоит придерживаться вегетарианства. В это время организм нуждается в мясе и продуктах животного происхождения. Кардиолог, кандидат медицинских наук, Анна Кореневич заявила, что жиры должны присутствовать в рационе ежедневно, и рассказала про самые полезные. Об этом пишет RG.ru, ссылаясь на портал здоровое-питание.рф.
Врачи заявляют, что продукты животного происхождения необходимо употреблять не меньше четырех раз в неделю. Рацион, включающий мясо и рыбу, насытит организм жирами и белками.Cвинина или говядина является отличным источником цинка, который положительно влияет на работу сосудов.
Эксперты портала также призвали в весенний период есть больше яиц, пить морсы или компоты из замороженных плодов и зеленый чай. Специалисты отметили, что в такой сложное для организма время не нужно садиться на диеты.
Кореневич также посоветовала обратить внимание на жирную морскую рыбу, льняное, конопляное и оливковое масла и чаще употреблять их.
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Эксперты портала также призвали в весенний период есть больше яиц, пить морсы или компоты из замороженных плодов и зеленый чай. Специалисты отметили, что в такой сложное для организма время не нужно садиться на диеты.
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