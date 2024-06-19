Диетолог раскрыла необычную пользу шоколада

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Шоколад благодаря содержанию флавоноидов обладает мощным противовоспалительным эффектом, а также полезен для работы мозга и состояния кожи. Об этом рассказала диетолог Алена Барредо.
«Шоколадные флавоноиды также хорошо воздействуют на нервную систему, проникают через гематоэнцефалический барьер и стимулируют работу гамма-аминомасляной кислоты и рецепторов к ней. Поэтому шоколад имеет успокаивающий эффект при стрессе», — отметила Барредо в разговоре с NEWS.ru.
По её словам, исследования показали, что какао способствует росту полезных бактерий в кишечнике, таким образом, шоколад может выполнять функцию пребиотика. Кроме того, в шоколаде содержится большое количество магния и меди.
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