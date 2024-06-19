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Диетолог раскрыла необычную пользу шоколада

Диетолог Барредо: шоколад обладает противовоспалительным действием
19 июня 2024, 16:29
Фото: iStock/id-art

Фото: iStock/id-art

Шоколад благодаря содержанию флавоноидов обладает мощным противовоспалительным эффектом, а также полезен для работы мозга и состояния кожи. Об этом рассказала диетолог Алена Барредо.


«Шоколадные флавоноиды также хорошо воздействуют на нервную систему, проникают через гематоэнцефалический барьер и стимулируют работу гамма-аминомасляной кислоты и рецепторов к ней. Поэтому шоколад имеет успокаивающий эффект при стрессе», — отметила Барредо в разговоре с NEWS.ru.

По её словам, исследования показали, что какао способствует росту полезных бактерий в кишечнике, таким образом, шоколад может выполнять функцию пребиотика. Кроме того, в шоколаде содержится большое количество магния и меди.

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Диетолог Мухина: роллы неизбежно приведут к ожирению
19 июня 2024, 15:59

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Роллы в России не такие полезные, как в Японии, и могут привести к ожирению. Об этом рассказала диетолог Марият Мухина.
«Роллы, которые подают в ресторанах или которые россияне так любят заказывать домой, — это продукты, адаптированные под американскую культуру. Из этой страны они попали в Россию и пришлись по вкусу нашим соотечественникам. И очень жаль, ведь роллы — это настоящая метаболическая бомба, которая приводит к стремительному набору лишнего веса», — сказала Мухина в беседе с NEWS.ru.

По словам диетолога, в российских роллах мало рыбы, много риса и сыра «Филадельфия», который очень жирный. Мухина подчеркнула, что любовь к роллам может привести к углеводному сбою в организме и набору лишних килограммов.

Горячие роллы, отметила эксперт, готовят во фритюре. Они содержат в себе огромное количество жира и калорий, а также конечные продукты гликирования, который сильно ускоряют все процессы старения. Также Мухина добавила, что в роллах с шапочкой из соуса содержится калорий больше чем в пицце, торте и шоколаде.

Специалист пояснила, что в классическом японском варианте роллы состоят из красной рыбы, водорослей и риса, и они действительно полезны.

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В Коломне открыли реабилитационный центр для участников СВО
19 июня 2024, 15:27

Фото: Антон Чернов

На базе протезно-ортопедического предприятия в Коломне открыли реабилитационный центр для участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ознакомился с работой нового центра, осмотрел производство, пообщался с сотрудниками и бойцами.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. Сегодня меня пригласили, чтобы посмотреть, как работает ваше предприятие, которому мы передали дополнительные мощности. Сегодня в фокусе внимания – наши бойцы, получившие тяжёлые ранения. И важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Андрей Воробьёв.

Центр ежегодно сможет принимать порядка 500 участников СВО со всей России. Курс реабилитации составит 14 дней.

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#сво
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В Подмосковье семейные пары медработников получают компенсацию за аренду жилья
19 июня 2024, 15:11

Фото: istockphoto / Tom Merton

Уже почти 100 супружеских пар медработников получают компенсацию за аренду жилья. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В регионе супружеским парам медработников доступна компенсация за аренду жилья в размере 30 тысяч рублей.

«В этом году мы расширили программу и ввели увеличенную выплату для супружеских пар. Теперь же муж и жена могут получать компенсацию в размере 30 тыс. рублей.Новой расширенной мерой соцподдержки воспользовались уже 98 семей», — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Для получения ежемесячной компенсации за аренду жилья медики должны работать не менее, чем на 1 полную ставку по одной из 35 должностей. Поодробную информацию можно найти министертсва.

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#семьи
#министр
#компенсация
#медики
#компенсации
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В Московской области за 10 лет открыли более 500 ФАПов
19 июня 2024, 14:20

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Программа создания системы фельдшерско-акушерских пунктов реализуется В Московской области более 10 лет. За это время в регионе построено 507 ФАПов, 466 из которых – стационарные, 41 – передвижные, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В 2024 году в Подмосковье планируется завершить строительство ещё 13 ФАПов в восьми городских округах. В программу текущего ремонта в этом году включены два фельдшерско-акушерских пункта в городских округах Можайск и Егорьевск», – добавил спикер.
В Мособлдуме напомнили, что в регионе реализуется проект «Эффективный ФАП». Цель – повысить доступность качественной медицинской помощи жителям отдалённых территорий.

Жители могут пройти в ФАПах первый этап диспансеризации, получить льготные лекарства.
«В населённых пунктах Московской области, где нет аптеки, организована продажа лекарственных препаратов. За 1 квартал этого года 954 пациента получили в ФАПах льготные лекарства. С апреля 2022 года возможна адресная доставка лекарств жителям отдалённых территорий сотрудниками Мособлмедсервиса», – рассказал Брынцалов.
Также в рамках проекта фельдшер может наблюдать пациентов с хроническими заболеваниями, проводить телемедицинские консультации с врачами.

Помимо этого, в ФАПах можно сдать кровь; сделать ЭКГ; инъекции; вакцинироваться от сезонных заболеваний; получить направления, справки, открыть или закрыть больничный лист.

По данным Мособлдумы, в первом квартале текущего года в подмосковные ФАПы обратились более 326,5 тыс. человек.

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#здравоохранение
#мособлдума
#игорь брынцалов
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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье в этом году проведут 5,5 тыс. процедур ЭКО по нацпроекту «Демография»
19 июня 2024, 13:34

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области в рамках национального проекта «Демография» в 2024 году планируют провести 5,5 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
Процедура проводится за счёт средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Услуга адресована семьям, столкнувшимся с проблемой бесплодия.
«В Московской области во всех перинатальных центрах открыты кабинеты репродуктивного здоровья. Упрощена система отбора и направления пациенток на процедуру ЭКО по программе обязательного медицинского страхования. На этот год в Подмосковье запланировано 5,5 тыс. таких процедур», – рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
По его словам, сейчас таких процедур выполнено уже около тысячи. Помощь получили более 6 тыс. женщин. На эти цели предусмотрен объём финансирования в 500 млн рублей.

Как пояснили в пресс-службе Мособлдумы, получить услугу можно по полису ОМС при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к беременности.

Список перинатальных центров Московской области, проводящих процедуру ЭКО, можно найти по ссылке.

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#омс
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Солнечногорские хирурги спасли девушку после падения с балкона на восьмом этаже
19 июня 2024, 12:43

Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Врачи Солнечногорской больницы спасли жизнь девушки, упавшей с восьмого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В приёмном покое, куда доставили 22-летнюю пациентку, она рассказала, что упала с балкона из-за головокружения. Пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, перелом обеих костей правого предплечья, оскольчатые переломы правого и левого бёдер, а также травму грудной клетки.
«Мы установили пациентке на бёдра два аппарата внешней фиксации и провели операцию на предплечье. Обе кости зафиксировали с помощью пластины. Впереди ещё две операции. Из-за травмы обеих голеней пациентке придётся провести в постели до четырёх месяцев», – сказал травматолог Солнечногорской больницы Андрей Оверченко.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

По прогнозам хирургов, через полгода пострадавшая сможет передвигаться самостоятельно. А полное восстановление займёт от восьми месяцев до года. После восстановления девушку переведут в отделение реабилитации стационара.

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#московская область
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14 подмосковных медучреждений помогают участникам СВО
19 июня 2024, 11:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области 14 медицинских учреждений оказывают помощь участникам спецоперации. Об этом заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Наши герои могут пройти реабилитацию в центре «Ясенки». Там также развёрнут центр проката технических средств реабилитации. Всего в Подмосковье 14 медучреждений оказывают медпомощь нашим бойцам, шесть из них – по профилю медицинской реабилитации», – рассказал спикер в интервью «Российской газете».
По его словам, у участников СВО с инвалидностью есть персональные помощники, которые подключаются к решению любых вопросов, в том числе в оформлении льгот и выплат.
«В нескольких муниципалитетах родственники бойцов могут, пройдя соответствующее обучение, официально трудоустроиться в социальном центре для помощи близким», – добавил Брынцалов.
В интервью он рассказал, как устроена реабилитация участников специальной военной операции в Подмосковье, а также о новой программе социально-культурной реабилитации бойцов, которая будет запущена до конца года.

В прес-службе Мособлдумы добавили, что всю информацию о том, как пройти реабилитацию в центре «Ясенки», можно найти на портале «Помощь рядом». Можно обратиться и в фонд «Защитники Отечества».

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#московская область
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Мобильный комплекс НИКИ провел 70 выездных мероприятий
19 июня 2024, 11:28

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Почти 70 выездов совершил мобильный комплекс НИКИ с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врачи Научно-исследовательского клинического института детства проводят выездные осмотры для маленьких пациентов с тяжелыми патологиями.

«В ходе выездов наши врачи осмотрели уже почти 5,3 тыс. маленьких пациентов, из которых 516 были направлены в наш институт для прохождения более углубленной диагностики. Благодаря таким выездам, мы можем обнаружить заболевание у ребенка на ранней стадии и начать своевременное лечение», — поделилась директор НИКИ Нисо Одинаева.

Работать выездной комплекс начал в феврале 2022 года.Выездная бригада состоит из узкопрофильных специалистов, а передвижной комплекс оснащён современной медицинской техникой.

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#врачи
#комплекс
#лечение
#сотрудники
#ники детства
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Сотрудники кардиопульта скорой помощи Подмосковья расшифровали около 200 тыс. ЭКГ
19 июня 2024, 11:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 200 тысяч электрокардиограмм приняли и расшифровали сотрудники кардиопульта Московской области с начала 2024 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В министерстве напомнили, что кардиопульт — это координационный центр, куда бригада скорой помощи передаёт ЭКГ пациента. Там кардиолог расшифровывает кардиограмму и дистанционно оценивает состояние больного, что позволяет бригаде принять решение относительно госпитализации пациента.

«Такая оперативность крайне важна при подозрении на инфаркт, когда больного необходимо в срочно доставить в стационар. Всего за время работы кардиопульта кардиологи приняли и расшифровали более 962 тысяч ЭКГ, а с начала года — почти 200 тысяч», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Он добавил, что в трёх процентах случаев ЭКГ выявила острую сердечную недостаточность.

Кардиопульт в Подмосковье был организован благодаря приобретению новых электрокардиографов с функцией дистанционной передачи показаний. Сейчас такие аппараты есть в распоряжении всех подмосковных бригад скорой помощи.

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#подмосковье
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