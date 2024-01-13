Scientific Reports: Тёмный шоколад снижает риск развития гипертонии

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Употребление темного шоколада снижает артериальное давление, согласно исследованию ученых из больницы университета Шаосин в КНР. Результаты последнего опубликованы в научном издании Scientific Reports (SR).
Мета-анализ историй болезней более 64 тысяч человек был проведен для изучения взаимосвязи между количеством употребляемого тёмного шоколада и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. В результате китайские учёные обратили внимание на часто встречающиеся заболевания, которые заканчиваются летальными исходами, такие как инфаркты, инсульты, сердечная недостаточность и другие.
Люди, предпочитающие темный шоколад другим его видам, менее подвержены патологиям сердечно-сосудистой системы благодаря повышенному содержанию в какао растительных соединений — флаванолов. Последние поддерживают функцию эндотелия и повышают эластичность сосудов, а также предупреждают «склеивание» тромбоцитов. Кроме того, они обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Какао считается ценным продуктом, насыщенным антиоксидантами, витаминами, минералами и флавоноидами, но его необходимо употреблять с осторожностью. При регулярном злоупотреблении шоколадом есть риск повышения уровня сахара в крови, что может грозить набором лишнего веса, развитием сахарного диабета, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени.
При этом, употребление горького (тёмного) шоколада не рекомендуется для людей с сахарным диабетом второго типа или ожирением, а также для детей до 5 лет. Об этом рассказала терапевт Наталья Сычёва.
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Люди, предпочитающие темный шоколад другим его видам, менее подвержены патологиям сердечно-сосудистой системы благодаря повышенному содержанию в какао растительных соединений — флаванолов. Последние поддерживают функцию эндотелия и повышают эластичность сосудов, а также предупреждают «склеивание» тромбоцитов. Кроме того, они обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
При этом, употребление горького (тёмного) шоколада не рекомендуется для людей с сахарным диабетом второго типа или ожирением, а также для детей до 5 лет. Об этом рассказала терапевт Наталья Сычёва.
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Артем Путинцев