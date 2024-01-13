Scientific Reports: Тёмный шоколад снижает риск развития гипертонии

Американские врачи отметили активное распространение рака среди молодых людей по всему миру, прежде всего в Северной Америке, Западной Европе и Австралии. Так, уровень диагностирования онкологии в США вырос на 12,8% за 20 лет. Основной причиной «омоложения» рака называют нездоровый образ жизни.