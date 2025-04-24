Диетолог раскрыла пользу от плотного завтрака

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Завтрак является самым важным приёмом пищи за день, он должен быть калорийным, так как организм после пробуждения нуждается в энергии для запуска всех жизненно важных процессов. Об этом рассказала врач-диетолог Алёна Капустина.
«Калорийный завтрак помогает восполнить запасы гликогена в печени и мышцах, что обеспечивает стабильный уровень сахара в крови и предотвращает чувство слабости и усталости», — пояснила Капустина в беседе с RuNews24.ru.
По её словам, плотный завтрак улучшает обмен веществ, а также помогает не переедать на обед и ужин. Таким образом поддерживается здоровый вес и снижаются риски развития метаболических заболеваний.
Капустина посоветовала есть на завтрак яйца, творог, цельнозерновой хлеб, овсянку, орехи, авокадо и свежие овощи или фрукты. Такой набор продуктов обеспечит организм питательными веществами и придаст энергии на несколько часов.
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