Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Диетолог раскрыла пользу от плотного завтрака

Диетолог раскрыла пользу от плотного завтрака

Диетолог Капустина: плотный завтрак помогает не переедать на обед и ужин
Фото: iStock/Sabina Galja

Фото: iStock/Sabina Galja

Завтрак является самым важным приёмом пищи за день, он должен быть калорийным, так как организм после пробуждения нуждается в энергии для запуска всех жизненно важных процессов. Об этом рассказала врач-диетолог Алёна Капустина.
«Калорийный завтрак помогает восполнить запасы гликогена в печени и мышцах, что обеспечивает стабильный уровень сахара в крови и предотвращает чувство слабости и усталости», — пояснила Капустина в беседе с RuNews24.ru.

По её словам, плотный завтрак улучшает обмен веществ, а также помогает не переедать на обед и ужин. Таким образом поддерживается здоровый вес и снижаются риски развития метаболических заболеваний.

Капустина посоветовала есть на завтрак яйца, творог, цельнозерновой хлеб, овсянку, орехи, авокадо и свежие овощи или фрукты. Такой набор продуктов обеспечит организм питательными веществами и придаст энергии на несколько часов.

Читайте также:

Эндокринолог рассказал об эффективности Оземпика

Эндокринолог раскрыла, чем чревато чрезмерное употребление протеиновых батончиков

Врач-диетолог рассказала, от каких продуктов стоит отказаться после 45 лет
#яйца
#хлеб
#овощи
#диетолог
#фрукты
Стало известно, на какие заболевания у женщин могут указывать боли внизу живота
Гинеколог Войнов: боли внизу живота у женщин могут привести к бесплодию
24 апреля 2025, 17:28

Фото: iStock/nensuria

Боли внизу живота у женщин могут указывать на серьезные гинекологические заболевания, которые необходимо лечить. Об этом рассказал гинеколог-хирург Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Максим Войнов.
«Иногда такой симптом может быть связан с временными или неопасными состояниями, но зачастую это сигнал о серьезных гинекологических проблемах. Пренебрежение такими болями может привести к опасным осложнениям», — пояснил Войнов в беседе с «Известиями».

Он предупредил, что боли внизу живота часто указывают на наличие эндометриоза, воспалительных процессов матки и придатков, кисты яичников или миомы матки.

Гинеколог подчеркнул, что без лечения эти болезни могут перерасти в хронические состояния и стать причиной бесплодия.

Читайте также:

Названы гены, позволяющие эффективнее лечить рак груди и яичников

Подмосковный врач Аветисян рассказал, как родить здорового малыша при диабете беременных

«35 лет — не приговор»: акушер-гинеколог поделилась советами с теми, кто хочет родить в зрелом возрасте
#приговор
#врач
#болезни
#гинеколог
#рак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач-диетолог рассказала, от каких продуктов стоит отказаться после 45 лет
Врач-диетолог Петрова: после 45 лет стоит отказаться от выпечки и колбасы
24 апреля 2025, 10:53

Фото: iStock/Goran13

После 45–50 лет людям стоит отказаться от некоторых продуктов, которые в этом возрасте могут спровоцировать развитие рака, сахарного диабета и болезни Альцгеймера. Врач-диетолог Анна Петрова рассказала, какие продукты придется исключить для сохранения здоровья.
Первое, от чего стоит отказаться людям после 45 лет, — это сладкая выпечка, которая в этом возрасте организм воспринимает как чистый яд. Речь идёт о булках, тортах и пирожных. Эти продукты имеют высокий гликемический индекс и огромное количество трансжиров и сахара.

«Если вы сластена и жить не можете без сладкого, тогда следует найти альтернативы вредным яствам: торты без сахара, диетические десерты на фруктовой или овощной основе, запеканки, наконец, мучное можно заменить на сухофрукты», — отметила Петрова в беседе с «Вечерней Москвой».

Специалист также призвала людей после 45 лет отказаться от сахара, конфет, шоколада, которые способствуют развитию атеросклероза, сахарного диабета, инсульта, ишемической болезни сердца и болезни Альцгеймера.

Также стоит исключить из своего рациона магазинные консервы, алкоголь и все виды колбасных изделий.

Тем временем врач-гериатр, кардиолог, терапевт, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский в разговоре с «Москвой 24» объяснил, что пожилым работать важно следить за артериальным давлением, сердечным ритмом и не перенапрягаться во время работы в огороде.

«Работы на участке стоит начинать утром, а после 11:00–12:00 делать перерыв, чтобы не перегреться на солнце. Продолжать дела можно с 16:00–17:00 до 18:00–19:00, пока организм не устал и не начал готовиться ко сну», — отметил эксперт.

Серебрянский отметил, что перед работой в огороде необходимо позавтракать и немного прогуляться.

Читайте также:

Врач раскрыл неочевидные причины развития инфаркта

Эндокринолог рассказала, когда нужно сдавать анализ на холестерин

Стало известно, дефицит каких витаминов пагубно действует на мозг
#консервы
#солнце
#эксперт
#алкоголь
#кардиолог
#яд
#продукты
#врач
#индекс
#дефицит
#болезни
#терапевт
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач раскрыл неочевидные причины развития инфаркта
Врач Григорьян: инфаркт может возникнуть из-за стресса и гиподинамии
23 апреля 2025, 15:59

Фото: iStock/wildpixel

Болезни сердца не стоят на месте, за четыре десятилетия они сильно помолодели. Инфаркт у пациентов молодого возраста сегодня совсем не редкость.
Кандидат медицинских наук, эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян в беседе с «Радио 1» заявил, что в развитии инфарктов и инсультов играет особую роль генетическая предрасположенность.

«Если в роду были ближайшие родственники, у которых был инфаркт или инсульт, то это повод задуматься и, соответственно, проходить периодические обследования. Также нужно следить за питанием, физической активностью, за уровнем липидов, потому что есть такое состояние, когда наследуется повышенный уровень холестерина у членов семьи», — сказал эксперт.

По его словам, все заболевания имеют свою анатомию, и симптомы у чужого человека можно заметить по внешнему поведению.

«Если вы очень хорошо знаете человека, то можете заметить у него не совсем адекватное поведение, которое не связано с приемом каких-либо препаратов. Например, у него может быть вялость, он может медленно отвечать на ваши вопросы», — объяснил врач.

Он добавил, что в современном мире на развитие сосудистых патологий влияет стресс, потому что это выброс определенных гормонов, например, адреналина, который приводит к повышению уровня сахара в крови.
«Выброс гормонов в кровь приводит к тому, что ускоряется ритм сердца, образуются микротрещинки в сосудах, которые могут спровоцировать инфаркт», — подчеркнул врач.

Также причиной развития инфаркта может быть неправильное питание и гиподинамия.

«Гиподинамия грозит тем, что происходит набор веса, который приводит к тому, что сердцу приходится перекачивать за единицу времени больше объема крови для снабжения всех органов тканей. Происходит нагрузка на сердце», — объяснил специалист.

Читайте также:

​Нутрициолог Асланова: четыре вида нежирного мяса укрепят сердце и сосуды мужчин

Россиянам рассказали, как сохранить здоровые суставы

Неожиданно: Врач Головчанская назвала пользу от ежедневного употребления колы
#инсульт
#кровь
#сердце
#врач
#питание
#семьи
#хирург
#инфаркт
#симптомы
#развитие
#заболевания
#стресс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эндокринолог рассказала, когда нужно сдавать анализ на холестерин
Эндокринолог Атаманова: анализ на холестерин нужно сдавать мужчинам после 35 лет
23 апреля 2025, 14:07

Фото: iStock/Rasi Bhadramani

Анализ крови на уровень холестерина нужно обязательно сдавать мужчинам после 35 лет и женщинам после 50 лет, либо при наступлении менопаузы. Об этом заявила диетолог, эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова. По ее словам, важно исследовать не только общий холестерин, но и на «плохой» и «хороший» отдельно.
«Кроме того, анализы нужно сдавать всем людям младше 40—50 лет, если были родственники, умершие от инфаркта или инсульта в молодом возрасте: мужчины до 55 лет, женщины до 65 лет. Также в любом возрасте, если человек курит, имеет сахарный диабет, ожирение, повышенное артериальное давление», — поделилась врач в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь гастроэнтеролог, терапевт и диетолог Александра Разаренова назвала главную проблему людей, страдающих ожирением. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметила, что пациенты с лишним весом так сильно заняты и перегружены решением социальных вопросов, что у них не остается времени на лечение.
Врач подчеркнула, что ожирение — серьезная и тяжелая болезнь, которую может диагностировать только квалифицированный специалист, его нельзя обнаружить основываясь лишь на цифрах на весах или фотографиях.
«Это заболевание ставят человеку после посещения ряда специалистов — диетолога, эндокринолога, когда ему на основании клинических рекомендаций ставится диагноз. Далее, мы работаем по клиническим рекомендациям, куда входит медикаментозная терапия или в таблетированной, или в инъекционной форме, но в первую очередь требуется модернизация образа жизни», — объяснила доктор.
Читайте также:

Стало известно, дефицит каких витаминов пагубно действует на мозг

«Провоцирует рак»: названа неожиданная опасность шашлыка

Диетолог назвала продукты, которые уберегут пожилых людей от переломов
#эксперт
#продукты
#лечение
#врач
#фото
#диетолог
#женщины
#человек
#модернизация
#сахарный диабет
#мужчины
#анализы
#дефицит
#пациенты
#диагноз
#опасность
#дома
#рак
#терапевт
#ожирение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач рассказал, как облегчить симптомы аллергию на пыльцу
Врач Иванов: уборка поможет облегчить симптомы аллергии на пыльцу
23 апреля 2025, 13:32

Фото: iStock/Three Spots

В средней полосе России началось цветение березы. Врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал, как можно облегчить симптомы аллергии на пыльцу. В этом, по его словам, может помочь уборка — стоит чаще мыть полы и вытирать пыль. Также следует менять одежду по возвращении домой, умываться и мыть голову.
«Если симптомы сильные, не стоит их терпеть — врач назначит антигистаминные препараты, которые помогут уменьшить зуд, отек слизистых оболочек, воспаление. Если симптомы сильно снижают качество жизни, можно рассмотреть АСИТ — специальную терапию, которая постепенно снижает чувствительность организма к аллергену», — поделился врач в беседе с RT.
В свою очередь гериатр, терапевт РГНКЦ Пироговского Университета Минздрава РФ Андрей Изюмов рассказал, на что еще важно обратить внимание в весенний период. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на «Газету.Ru», доктор призвал вакцинироваться от бешенства, столбняка и клещевого энцефалита в данный сезон. Он подчеркнул, что при первом заражении у организма не хватает антител для борьбы с болезнью, что может закончиться печально.
«Чтобы помочь человеку в эту первую встречу с инфекцией ее побороть, мы и делаем прививки. Вакцина содержит ослабленный или убитый патоген, и наш организм на его примере понимает, с какой инфекцией он может столкнуться и как ему действовать», — объяснил Изюмов.
Читайте также:

Стало известно, дефицит каких витаминов пагубно действует на мозг

«Мозг прогрессивно увядает»: Врач назвала неожиданные причины раннего старения

Эндокринолог рассказал об эффективности Оземпика
#прививки
#качество
#врач
#вакцина
#качество жизни
#дефицит
#симптомы
#препараты
#терапевт
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате