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Врач-диетолог рассказала, от каких продуктов стоит отказаться после 45 лет

Врач-диетолог Петрова: после 45 лет стоит отказаться от выпечки и колбасы
Фото: iStock/Goran13

Фото: iStock/Goran13

После 45–50 лет людям стоит отказаться от некоторых продуктов, которые в этом возрасте могут спровоцировать развитие рака, сахарного диабета и болезни Альцгеймера. Врач-диетолог Анна Петрова рассказала, какие продукты придется исключить для сохранения здоровья.
Первое, от чего стоит отказаться людям после 45 лет, — это сладкая выпечка, которая в этом возрасте организм воспринимает как чистый яд. Речь идёт о булках, тортах и пирожных. Эти продукты имеют высокий гликемический индекс и огромное количество трансжиров и сахара.

«Если вы сластена и жить не можете без сладкого, тогда следует найти альтернативы вредным яствам: торты без сахара, диетические десерты на фруктовой или овощной основе, запеканки, наконец, мучное можно заменить на сухофрукты», — отметила Петрова в беседе с «Вечерней Москвой».

Специалист также призвала людей после 45 лет отказаться от сахара, конфет, шоколада, которые способствуют развитию атеросклероза, сахарного диабета, инсульта, ишемической болезни сердца и болезни Альцгеймера.

Также стоит исключить из своего рациона магазинные консервы, алкоголь и все виды колбасных изделий.

Тем временем врач-гериатр, кардиолог, терапевт, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский в разговоре с «Москвой 24» объяснил, что пожилым работать важно следить за артериальным давлением, сердечным ритмом и не перенапрягаться во время работы в огороде.

«Работы на участке стоит начинать утром, а после 11:00–12:00 делать перерыв, чтобы не перегреться на солнце. Продолжать дела можно с 16:00–17:00 до 18:00–19:00, пока организм не устал и не начал готовиться ко сну», — отметил эксперт.

Серебрянский отметил, что перед работой в огороде необходимо позавтракать и немного прогуляться.

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Врач раскрыл неочевидные причины развития инфаркта
Врач Григорьян: инфаркт может возникнуть из-за стресса и гиподинамии
23 апреля 2025, 15:59

Фото: iStock/wildpixel

Болезни сердца не стоят на месте, за четыре десятилетия они сильно помолодели. Инфаркт у пациентов молодого возраста сегодня совсем не редкость.
Кандидат медицинских наук, эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян в беседе с «Радио 1» заявил, что в развитии инфарктов и инсультов играет особую роль генетическая предрасположенность.

«Если в роду были ближайшие родственники, у которых был инфаркт или инсульт, то это повод задуматься и, соответственно, проходить периодические обследования. Также нужно следить за питанием, физической активностью, за уровнем липидов, потому что есть такое состояние, когда наследуется повышенный уровень холестерина у членов семьи», — сказал эксперт.

По его словам, все заболевания имеют свою анатомию, и симптомы у чужого человека можно заметить по внешнему поведению.

«Если вы очень хорошо знаете человека, то можете заметить у него не совсем адекватное поведение, которое не связано с приемом каких-либо препаратов. Например, у него может быть вялость, он может медленно отвечать на ваши вопросы», — объяснил врач.

Он добавил, что в современном мире на развитие сосудистых патологий влияет стресс, потому что это выброс определенных гормонов, например, адреналина, который приводит к повышению уровня сахара в крови.
«Выброс гормонов в кровь приводит к тому, что ускоряется ритм сердца, образуются микротрещинки в сосудах, которые могут спровоцировать инфаркт», — подчеркнул врач.

Также причиной развития инфаркта может быть неправильное питание и гиподинамия.

«Гиподинамия грозит тем, что происходит набор веса, который приводит к тому, что сердцу приходится перекачивать за единицу времени больше объема крови для снабжения всех органов тканей. Происходит нагрузка на сердце», — объяснил специалист.

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Эндокринолог рассказала, когда нужно сдавать анализ на холестерин
Эндокринолог Атаманова: анализ на холестерин нужно сдавать мужчинам после 35 лет
23 апреля 2025, 14:07

Фото: iStock/Rasi Bhadramani

Анализ крови на уровень холестерина нужно обязательно сдавать мужчинам после 35 лет и женщинам после 50 лет, либо при наступлении менопаузы. Об этом заявила диетолог, эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова. По ее словам, важно исследовать не только общий холестерин, но и на «плохой» и «хороший» отдельно.
«Кроме того, анализы нужно сдавать всем людям младше 40—50 лет, если были родственники, умершие от инфаркта или инсульта в молодом возрасте: мужчины до 55 лет, женщины до 65 лет. Также в любом возрасте, если человек курит, имеет сахарный диабет, ожирение, повышенное артериальное давление», — поделилась врач в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь гастроэнтеролог, терапевт и диетолог Александра Разаренова назвала главную проблему людей, страдающих ожирением. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметила, что пациенты с лишним весом так сильно заняты и перегружены решением социальных вопросов, что у них не остается времени на лечение.
Врач подчеркнула, что ожирение — серьезная и тяжелая болезнь, которую может диагностировать только квалифицированный специалист, его нельзя обнаружить основываясь лишь на цифрах на весах или фотографиях.
«Это заболевание ставят человеку после посещения ряда специалистов — диетолога, эндокринолога, когда ему на основании клинических рекомендаций ставится диагноз. Далее, мы работаем по клиническим рекомендациям, куда входит медикаментозная терапия или в таблетированной, или в инъекционной форме, но в первую очередь требуется модернизация образа жизни», — объяснила доктор.
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Врач рассказал, как облегчить симптомы аллергию на пыльцу
Врач Иванов: уборка поможет облегчить симптомы аллергии на пыльцу
23 апреля 2025, 13:32

Фото: iStock/Three Spots

В средней полосе России началось цветение березы. Врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал, как можно облегчить симптомы аллергии на пыльцу. В этом, по его словам, может помочь уборка — стоит чаще мыть полы и вытирать пыль. Также следует менять одежду по возвращении домой, умываться и мыть голову.
«Если симптомы сильные, не стоит их терпеть — врач назначит антигистаминные препараты, которые помогут уменьшить зуд, отек слизистых оболочек, воспаление. Если симптомы сильно снижают качество жизни, можно рассмотреть АСИТ — специальную терапию, которая постепенно снижает чувствительность организма к аллергену», — поделился врач в беседе с RT.
В свою очередь гериатр, терапевт РГНКЦ Пироговского Университета Минздрава РФ Андрей Изюмов рассказал, на что еще важно обратить внимание в весенний период. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на «Газету.Ru», доктор призвал вакцинироваться от бешенства, столбняка и клещевого энцефалита в данный сезон. Он подчеркнул, что при первом заражении у организма не хватает антител для борьбы с болезнью, что может закончиться печально.
«Чтобы помочь человеку в эту первую встречу с инфекцией ее побороть, мы и делаем прививки. Вакцина содержит ослабленный или убитый патоген, и наш организм на его примере понимает, с какой инфекцией он может столкнуться и как ему действовать», — объяснил Изюмов.
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Стало известно, дефицит каких витаминов пагубно действует на мозг
Нейропсихолог Колобова: Нехватка витаминов B, Е, D может нарушить работу мозга
23 апреля 2025, 12:42

Фото: iStock/Valentyna Yeltsova

Нехватка в организме витаминов B, Е, D, а также магния и железа может привести к нарушению работы мозга. Об этом рассказала клинический психолог, нейропсихолог Светлана Колобова.
По словам специалиста, для хорошей работы мозга необходимы полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, а их недостаток ухудшает память и повышает уровень депрессии. Кроме того, мозгу необходимы все витамины группы В.

«Без В1 может развиться синдром Вернике-Корсакова, проявляющийся спутанностью сознания и нарушением координации. А В6 необходим для выработки серотонина, дофамина и синтеза ГАМК, который является тормозным нейромедиатором центральной нервной системы. Его недостаток ведет к раздражительности, депрессии и когнитивным нарушениям», — рассказала Колобова в беседе с «Москвой 24».

Она также пояснила, что дефицит витаминов B9 и B12 ухудшает память и повышает риск деменции, а нехватка витамина D может вызывать депрессии и повысить риск развития болезни Альцгеймера.

В свою очередь диетолог Михаил Гинзбург предупредил россиян о вреде соуса из майонеза и кетчупа — «кетчунеза».

«В майонезе могут содержаться жир, уксус, который раздражает слизистую, сахар. Еще больше сахара можно найти в кетчупе. В итоге, замешав «кетчунез», человек получает смесь жира и сахара, которая вредна куда больше, чем отдельно жирный или сладкий продукт», — пояснил Гинзбург в интервью с «Вечерней Москвой».

Так, по его словам, переизбыток жирных кислот и сахара может привести к нарушению обмена веществ, диабету и другим плачевным для здоровья последствиям.

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«Мозг прогрессивно увядает»: Врач назвала неожиданные причины раннего старения
Диетолог Королева: продукты с насыщенными жирами вызывают быстрое старение мозга
23 апреля 2025, 11:08

Фото: iStock/sqback

Старение — биологически естественный процесс организма, но зачастую он наступает слишком рано. С чем это может быть связано?
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королёва в беседе с «Радио 1» заявила, что процесс старения во многом определяется тем, как люди мыслят и воспроизводят впечатления, которые получают в течение жизни.

«Все зависит от того, как мы дружим, где и кем работаем, развиваемся ли, стагнируем. Процессы старения определяют наш мозг. И безусловно, многое зависит от того, что мы едим: натуральные продукты, богатые по своему составу, комплекс витаминов, минералов, баланс белков, жиров, углеводов — все это положительно сказывается на организме», — сказала эксперт.

По ее словам, за последние несколько лет пищевая среда сильно изменилась, и на стол попадают зачастую те продукты, которые вкусны по восприятию, но абсолютно пусты по питательной ценности.

«Это рафинированные продукты, имеющие в составе много сахара или соли в сочетании с жиром. Именно такие продукты являются наиболее привлекательными для нашего вкуса, потому что повышается уровень дофамина, появляется чувства радости. Мы абстрагируемся от проблем, и нам хочется их есть снова и снова», — объяснила диетолог.

Он добавила, что из-за зависимости возникают проблемы со здоровьем, связанные с увеличением массы тела и старением мозга.

«Мозг начинает прогрессивно стареть, так как не получает из состава рафинированных продуктов те молекулы, которые поддерживают его активную деятельность и обеспечивают гибкость мышления и оптимистичный настрой», — подчеркнула Королева.

Специалист отметила, что необходимо делать выбор в пользу натуральных продуктов, и у каждого «зеленый список» свой, исходя из реакций организма.

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