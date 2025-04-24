Врач-диетолог рассказала, от каких продуктов стоит отказаться после 45 лет

Фото: iStock/Goran13
После 45–50 лет людям стоит отказаться от некоторых продуктов, которые в этом возрасте могут спровоцировать развитие рака, сахарного диабета и болезни Альцгеймера. Врач-диетолог Анна Петрова рассказала, какие продукты придется исключить для сохранения здоровья.
Первое, от чего стоит отказаться людям после 45 лет, — это сладкая выпечка, которая в этом возрасте организм воспринимает как чистый яд. Речь идёт о булках, тортах и пирожных. Эти продукты имеют высокий гликемический индекс и огромное количество трансжиров и сахара.
Специалист также призвала людей после 45 лет отказаться от сахара, конфет, шоколада, которые способствуют развитию атеросклероза, сахарного диабета, инсульта, ишемической болезни сердца и болезни Альцгеймера.
Также стоит исключить из своего рациона магазинные консервы, алкоголь и все виды колбасных изделий.
Тем временем врач-гериатр, кардиолог, терапевт, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский в разговоре с «Москвой 24» объяснил, что пожилым работать важно следить за артериальным давлением, сердечным ритмом и не перенапрягаться во время работы в огороде.
Серебрянский отметил, что перед работой в огороде необходимо позавтракать и немного прогуляться.
Читайте также:
Врач раскрыл неочевидные причины развития инфаркта
Эндокринолог рассказала, когда нужно сдавать анализ на холестерин
Стало известно, дефицит каких витаминов пагубно действует на мозг
«Если вы сластена и жить не можете без сладкого, тогда следует найти альтернативы вредным яствам: торты без сахара, диетические десерты на фруктовой или овощной основе, запеканки, наконец, мучное можно заменить на сухофрукты», — отметила Петрова в беседе с «Вечерней Москвой».
Специалист также призвала людей после 45 лет отказаться от сахара, конфет, шоколада, которые способствуют развитию атеросклероза, сахарного диабета, инсульта, ишемической болезни сердца и болезни Альцгеймера.
Также стоит исключить из своего рациона магазинные консервы, алкоголь и все виды колбасных изделий.
Тем временем врач-гериатр, кардиолог, терапевт, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский в разговоре с «Москвой 24» объяснил, что пожилым работать важно следить за артериальным давлением, сердечным ритмом и не перенапрягаться во время работы в огороде.
«Работы на участке стоит начинать утром, а после 11:00–12:00 делать перерыв, чтобы не перегреться на солнце. Продолжать дела можно с 16:00–17:00 до 18:00–19:00, пока организм не устал и не начал готовиться ко сну», — отметил эксперт.
Серебрянский отметил, что перед работой в огороде необходимо позавтракать и немного прогуляться.
Читайте также:
Врач раскрыл неочевидные причины развития инфаркта
Эндокринолог рассказала, когда нужно сдавать анализ на холестерин
Стало известно, дефицит каких витаминов пагубно действует на мозг
Элина Позднякова