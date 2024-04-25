Врач-онколог предупредил о вреде шашлыка

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Жареное красное мясо может увеличить риск возникновения рака, поэтому не следует злоупотреблять таким блюдом. Об этом рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.
Врач предупредил, что из-за злоупотребления шашлыком, у людей могут обостриться хронические заболевания ЖКТ.
Она уточнил, что чрезмерное употребление шашлыка может вызывать аллергическую реакцию, гастрит и колит.
Кроме того, онколог уточнил, что жирные виды мяса, такие как свинина или баранина тяжело перевариваются. Такое мясо не стоит есть людям, у которых имеются заболевания ЖКТ. Лучше приготовить курицу или рыбу, чьё мясо усваивается гораздо легче.
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«Во время жарки в мясе копятся канцерогенные вещества, самым опасным из них является бензапирен. Поэтому не стоит злоупотреблять жирной пищей, в преддверии майских праздников это особенно актуально. При приготовлении шашлыка могут использоваться консерванты, которые могут выступать как канцероген, либо источник воспалительной реакции», — рассказал Черемушкин в беседе с NEWS.ru.
Она уточнил, что чрезмерное употребление шашлыка может вызывать аллергическую реакцию, гастрит и колит.
Кроме того, онколог уточнил, что жирные виды мяса, такие как свинина или баранина тяжело перевариваются. Такое мясо не стоит есть людям, у которых имеются заболевания ЖКТ. Лучше приготовить курицу или рыбу, чьё мясо усваивается гораздо легче.
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Элина Позднякова