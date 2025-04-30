Диетолог рассказала, как есть шашлык без вреда для здоровья

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В преддверии майских праздников россияне находятся в предвкушении отдыха и шашлыка. О том, как избежать запоров и провести выходные в добром здравии, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.
«Предпочтение лучше отдавать тем шашлыкам, которые не имеют на поверхности пережаренной корочки, которая может встать колом в нашем кишечнике. И не стоит добавлять большое количество уксуса и соли — это тоже не полезно для людей, уязвимых перед нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта», — рассказала Королева в беседе с Общественной Службой Новостей.
Она также подчеркнула, что вместе с шашлыком стоит употреблять большое количество овощей и зелени. По её словам, растительная клетчатка, физнагрузки а также достаточное количество воды в организме является залогом для сохранения здорового организма и кишечника.
Тем временем эксперты «X5 Клуба» выяснили, какой из маринадов для шашлыка является самым выгодным. Результаты исследования приводит «Газета.Ru».
«Кефирный маринад в 2025 году обойдется примерно в 352 рубля. В него входят лук (115 рублей), приправа хмели-сунели (62 рубля), кефир (155 рублей), соль и перец по вкусу (около 20 рублей). А вот стоимость лукового маринада значительно ниже — 54 рубля (34 рубля — это 500 граммов репчатого лука и 20 рублей — соль и перец)», — говорится в сообщении.
При этом за маринад на минеральной воде придется отдать 201 рубль, за томатный — 277 рублей, а за маринад с майонезом — 240 рублей.
Самым дорогим в текущем году является маринад с пивом — 445 рублей, при этом медово-горчичный маринад обойдётся в 239 рублей.
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