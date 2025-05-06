Главный гериатр России рекомендовала пожилым ограничить употребление шашлыка

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Главный внештатный специалист-гериатр министерства здравоохранения РФ Ольга Ткачева в беседе с Агентством городских новостей «Москва» рассказала, какое количество шашлыка можно съедать в пожилом возрасте без вреда для здоровья.
«С возрастом замедляются обменные процессы, снижается активность пищеварительных ферментов, ухудшается работа печени, поджелудочной железы и кишечника. Поэтому тяжелая жареная пища усваивается хуже, чаще вызывает дискомфорт и может спровоцировать обострение хронических заболеваний», — объяснила специалист.
По словам Ткачевой, пожилым людям рекомендуется употреблять не более 100 г мяса в день. При этом желательно выбирать мясо индейки, кролика, куриную грудку и избегать свинины или баранины.
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