Диетолог Редина: Самый полезный хлеб – изготовленный из высококачественной муки

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Диетолог Ольга Редина заявила, что самым полезным хлебом будет тот, что изготовлен из натуральных ингредиентов и натуральных продуктов.
Поэтому, отметила врач, важно перед покупкой изучать состав хлеба.
При этом, к употреблению хлеба аккуратно надо относится людям с аллергиями на ингредиенты в нём. По словам специалиста хлеб, в составе которого много сахара, может быть вреден для детей.
А врач общей практики Сергей Алендеев заявил о вреде перекуса, поскольку он может приводить к падению уровня специального гормона и притуплению чувства голода.
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«Дорогой хлеб часто изготавливают с использованием натуральных ингредиентов, высококачественной муки и без добавления консервантов и ароматизаторов. Такой продукт может иметь более богатый вкус, а также содержать дополнительные ингредиенты, например семена и орехи. Также цена хлеба может быть выше, если его изготавливали вручную», — поделилась в беседе с «Вечерней Москвой» Редина.
А врач общей практики Сергей Алендеев заявил о вреде перекуса, поскольку он может приводить к падению уровня специального гормона и притуплению чувства голода.
«При малом потреблении калорий во время перекуса, может возникнуть недоедание. Но есть и обратная ситуация, когда ваш перекус был слишком велик и вы переели. Более того, перекус — это постоянная нагрузка на зубы и весь желудочно-кишечный тракт, ведь вы всё время жуёте, смущая собственный организм», — пояснил в беседе с «Царьградом» Алендеев.
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Мелисса Тимофеева