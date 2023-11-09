Диетолог Соломатина: Фастфуд может ухудшать слух

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Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что фастфуд и жирное мясо могут способствовать развитию атеросклероза, который, в свою очередь, влияет на слух человека.
«Жирное мясо, фастфуд способствуют развитию атеросклероза. При таком заболевании нарушается кровоснабжение слухового аппарата, страдают сосуды, и человек начинает хуже слышать», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Соломатина.
Кроме этого, такая пища может способствовать развитию сахарного диабета, который влияет на отмирание клеток в головном мозге, что, в конечном счёте, также может ухудшать слух.
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